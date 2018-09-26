Среди россиян снизился спрос на туры в Израиль после падения Ил-20 с российскими военнослужащими в Сирии – РСТ
Среди россиян снизился спрос на туры в Израиль после того, как Министерство обороны России обвинило в падении Ил-20 с российскими военнослужащими в Сирии Израиль. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
«Ничего кардинального, но торможение спроса на рынке ожидается, хотя в этом сезоне Израиль показал очень хороший рост и до последней недели спрос был очень хороший. Когда случилась эта ситуация с самолетом даже по продаже билетов отмечено заметное снижение «, — сказала она.
И.Тюрина отметила, что из-за частого упоминания Израиля в СМИ многие граждане России полагают, что инцидент произошел в небе над Израилем, поэтому опасаются туда ехать.
По ее словам, на падение спроса на поездки в страну также влияют задержания людей израильской пограничной службой, предполагая возможные нарушения. Она заметила, что людей долго держат в ожидании, иногда отправляет обратно в Россию, а также обращаются с ними не вполне корректно.
Вечером 17 сентября сирийские ПВО сбили самолет Ил-20 с 15 российскими военнослужащими на борту. Министерство обороны РФ возложило ответственность за произошедшее на Израиль, обвинив его в провокации.
Комментарии8
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sim202_ 26 сентября 2018 | 18:14
Кто надо оперативно побеседовал с желающими...
Объяснил, что надо.
Кто не понял - объяснят, как надо, подоходчивей...
Эх, прощай экологичная морковка !!!
michael_c 26 сентября 2018 | 18:15
ДА ! Наказать Израиль !
Все в Турцию !
vilingrad 26 сентября 2018 | 18:19
многие граждане России полагают, что инцидент произошел в небе над Израилем"
Граждане не умнее своего президента:)
andre_klimov 26 сентября 2018 | 18:24
vilingrad:
"Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе." Козьма Прутков
frauava17 26 сентября 2018 | 18:24
vilingrad: Если чо, неподалеку от Кипра самолет упал. На Кипр едут как подорванные, не боятся))
bja_1950 26 сентября 2018 | 18:25
Во дураки! Врут хоть бы что!
tag188 26 сентября 2018 | 18:34
Не выдавайте желаемое (портками) за действительное.
Ну а если пресс-секретарь союза туриндустрии делает открытие, что в конце сентября снижается спрос на туры, то меня теперь совершенно не удивляет такое количество проблем в нашей туриндустрии.
Сообщите пресс секретарю, что еще и сезон отпусков заканчивается в сентябре.
democ 26 сентября 2018 | 18:42
Россияне просто опасаются, что "сирийские" С-300 могут опять промазать по израильским самолётам.