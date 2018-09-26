Среди россиян снизился спрос на туры в Израиль после падения Ил-20 с российскими военнослужащими в Сирии – РСТ

Среди россиян снизился спрос на туры в Израиль после того, как Министерство обороны России обвинило в падении Ил-20 с российскими военнослужащими в Сирии Израиль. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Ничего кардинального, но торможение спроса на рынке ожидается, хотя в этом сезоне Израиль показал очень хороший рост и до последней недели спрос был очень хороший. Когда случилась эта ситуация с самолетом даже по продаже билетов отмечено заметное снижение «, — сказала она.

И.Тюрина отметила, что из-за частого упоминания Израиля в СМИ многие граждане России полагают, что инцидент произошел в небе над Израилем, поэтому опасаются туда ехать.

По ее словам, на падение спроса на поездки в страну также влияют задержания людей израильской пограничной службой, предполагая возможные нарушения. Она заметила, что людей долго держат в ожидании, иногда отправляет обратно в Россию, а также обращаются с ними не вполне корректно.

Вечером 17 сентября сирийские ПВО сбили самолет Ил-20 с 15 российскими военнослужащими на борту. Министерство обороны РФ возложило ответственность за произошедшее на Израиль, обвинив его в провокации.