Израильская печать:Кремль отверг намерения Тель-Авива направить в Москву делегацию, представленную высшим руководством

Израильская печать сообщает, что Кремль отверг намерения Тель-Авива направить в Москву делегацию, представленную высшим политическим руководством страны, предпочтя проанализировать инцидент со сбитым российским самолетом на уровне главкомов ВВС.

Израиль собирался послать в Москву национального советника по безопасности, а также рассматривал возможность приезда в Россию министра обороны Либермана или премьера Нетаньяху, чтобы «дать ситуации успокоиться», однако в Кремле решили, что будет лучше, если обсуждение причин гибели российского самолета пройдет в сугубо профессиональном ключе, пишет израильская Гаарец. – Отказ России вести переговоры на дипломатическом уровне обусловил отправку в Москву делегации израильских военных во главе с генералом Амикамом Норкиным, главнокомандующим военно-воздушными силами Израиля, сообщает издание, ссылаясь на свои источники во властных кабинетах.

Ранее на этой неделе Россия не приняла выводы следственной группы израильских ВВС о том, кто виноват в случившейся трагедии, а в минувший понедельник Нетаньяху разговаривал с Путиным по телефону, «как утверждают российские СМИ», по настоянию израильского премьера, отмечает Гаарец. – Накануне, продолжает газета, прошло заседание национальной комиссии по вопросам безопасности, которая объяснила гибель самолета Ил-20 «безответственными действиями» сирийской армии, приказав вооруженным силам Израиля продолжать работу «по предотвращению военной консолидации Ирана в Сирии», параллельно координируя свои действия с Россией.

Израильское издание приводит мнение независимых экспертов, которые поднимают ряд вопросов, возникших у них при изучении российской версии причин трагедии: если между предупреждением Израиля в адрес российского командования и стартом сирийской ракеты класса земля-воздух прошло 12 минут, почему российские наземные службы не вывели самолет из-под возможного удара, и почему он не был оснащен прибором идентификации воздушного судна «свой-чужой»? Газета публикует фотографии обещанной Сирии российской системы ПВО С-300, демонстрируя, что благодаря 250-километровой дальности действия, её ракеты, размещенные, например, в Дамаске легко достигают Иерусалима.

Однако военный аспект проблемы волнует Израиль меньше, чем дипломатические осложнения, которые могут последовать за поставкой Сирии ракет С-300. — Израильские самолеты найдут пути их обхода, и это лишь выставит Россию в невыгодном для нее ракурсе, пишет в заключении Гаарец.

Издание отмечает, что политический кризис между Россией и Израилем на фоне сбитого самолета далеко не исчерпан, и эта тема, наверняка, станет одной из главных на встрече Нетаньяху и Трампа вне рамок официальных заседаний проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН.