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18:08, 26 сентября 2018

Израильская печать:Кремль отверг намерения Тель-Авива направить в Москву делегацию, представленную высшим руководством

Израильская печать сообщает, что Кремль отверг намерения Тель-Авива направить в Москву делегацию, представленную высшим политическим руководством страны, предпочтя проанализировать инцидент со сбитым российским самолетом на уровне главкомов ВВС.

Израиль собирался послать в Москву национального советника по безопасности, а также рассматривал возможность приезда в Россию министра обороны Либермана или премьера Нетаньяху, чтобы «дать ситуации успокоиться», однако в Кремле решили, что будет лучше, если обсуждение причин гибели российского самолета пройдет в сугубо профессиональном ключе, пишет израильская Гаарец. – Отказ России вести переговоры на дипломатическом уровне обусловил отправку в Москву делегации израильских военных во главе с генералом Амикамом Норкиным, главнокомандующим военно-воздушными силами Израиля, сообщает издание, ссылаясь на свои источники во властных кабинетах.

Ранее на этой неделе Россия не приняла выводы следственной группы израильских ВВС о том, кто виноват в случившейся трагедии, а в минувший понедельник Нетаньяху разговаривал с Путиным по телефону, «как утверждают российские СМИ», по настоянию израильского премьера, отмечает Гаарец. – Накануне, продолжает газета, прошло заседание национальной комиссии по вопросам безопасности, которая объяснила гибель самолета Ил-20 «безответственными действиями» сирийской армии, приказав вооруженным силам Израиля продолжать работу «по предотвращению военной консолидации Ирана в Сирии», параллельно координируя свои действия с Россией.

Израильское издание приводит мнение независимых экспертов, которые поднимают ряд вопросов, возникших у них при изучении российской версии причин трагедии: если между предупреждением Израиля в адрес российского командования и стартом сирийской ракеты класса земля-воздух прошло 12 минут, почему российские наземные службы не вывели самолет из-под возможного удара, и почему он не был оснащен прибором идентификации воздушного судна «свой-чужой»? Газета публикует фотографии обещанной Сирии российской системы ПВО С-300, демонстрируя, что благодаря 250-километровой дальности действия, её ракеты, размещенные, например, в Дамаске легко достигают Иерусалима.

Однако военный аспект проблемы волнует Израиль меньше, чем дипломатические осложнения, которые могут последовать за поставкой Сирии ракет С-300. — Израильские самолеты найдут пути их обхода, и это лишь выставит Россию в невыгодном для нее ракурсе, пишет в заключении Гаарец.

Издание отмечает, что политический кризис между Россией и Израилем на фоне сбитого самолета далеко не исчерпан, и эта тема, наверняка, станет одной из главных на встрече Нетаньяху и Трампа вне рамок официальных заседаний проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН.

Комментарии

14

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gorga2 26 сентября 2018 | 18:15

Глyпо стараться переyбедить лжецов. Они не заблyждаются они знают правдy, они лгyт. Аргyменты Генштаба смехотворы, но это не важно, они просто бyдyт настаивать в своей лжи. Пытаться аргyментировать что то бессмысленно, этим лжецам из Генштаба России главное снять с себя ответственность за гибель расходного материала. Россия всегда предаст тебя...

stopkran1969 26 сентября 2018 | 18:34

gorga2: жаль, что от кучки идиотов у руля страдают и не самые глупые люди,, да и лицо государства больше напоминает нашкодившего ребёнка с извечный "это не я"

vilingrad 26 сентября 2018 | 18:17

Подполковнику не нужны доводы. Тупой запор.

bja_1950 26 сентября 2018 | 18:22

Чтобы российское вранье было убедительным, Шойгу даже военную форму надел, которую он не любит и обычно не носит.

rampa 26 сентября 2018 | 18:23

"Кремль отверг намерения Тель-Авива направить в Москву делегацию, представленную высшим политическим руководством страны" -
это и есть наша страшная мстя Израилю? )))

ebyliberactov 26 сентября 2018 | 18:25

Помирает старый еврей "Заподлист" все его родственники собрались вокруг него, слушают последнюю волю:
-Хочу чтоб после смерти мне в жопу засунули Кактус.
Родственники спрашивают:
-Но зачем, Изя???
-Так надо - отвечает он.
Ну все значит помер, ему вжопу кактус засунули, и тут дверь слетает с петель, крик мат ОМОН нагрянул, всех на пол мордами в низ с криками:
-До нас дошла информация что тут издеваются над мертвым евреем!

-Абрам,ты знаешь Мойша таки пидарас.
-Что взял деньги и не отдает
-Нет.В хорошем смысле этого слова

andre_klimov 26 сентября 2018 | 18:33

Задний ход, машина! :))

Песков опроверг сообщения об отказе в визите Нетаньяху после катастрофы Ил-20
https://www.interfax.ru/russia/630740

pedrobutylkovich 26 сентября 2018 | 18:35

И чего это мохнатый на своем ухе эту муть уже второй день постит? Видать бабок кураторы немерено отвалили. Не приняли - значит решили отмазки гнилые не принимать. Военные другое дело, но и те не привезли с собой никакой информации, а мягко говоря просто врали. Так что все верно.

nikmart001 26 сентября 2018 | 18:36

Что вы переживаете, вот поставят в Сирии С-300, и примут вашу делегацию.

za_stalina 26 сентября 2018 | 18:38

nikmart001: на взлете )

andre_klimov 26 сентября 2018 | 18:43

nikmart001:
Что бы выслушать, почему 300-ок вдруг не стало?

za_stalina 26 сентября 2018 | 18:36

Много лжи в эти годы наверчено, Чтоб запутать еврейский народ. Раскрывай же теперь нам доверчиво Половинки широких ворот!

sim 26 сентября 2018 | 18:39

Израиль в тотальной дипломатической изоляции!!!

mihail 26 сентября 2018 | 18:42

Да какая там "израильская печать".... это левацкая газета, которая рада провалам премьера (у которого, и вправду, немало провалов). Скорее всего, фейк.....

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