Минкульт все чаще присваивает иностранным фильмам рейтинги 16+ и 18+
Так чиновники поддерживают российское кино, — пишет газета «Ведомости».
Завышать требования по возрасту – бессмысленно, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков.
По словам Маленкова, подобными ограничениями должны заниматься не госинституты, а родители.
Комментарии3
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equus 26 сентября 2018 | 18:10
Это чтобы привлечь внимание подростков к фильму!..
;-)
starokozlovicky2gus 26 сентября 2018 | 18:23
Дыбылы, дети сами скачают и посмотрят все, что им захочется. Ваши рейтинги им по барабану.
democ 26 сентября 2018 | 18:29
Запретный плод сладок...