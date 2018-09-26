Минкульт все чаще присваивает иностранным фильмам рейтинги 16+ и 18+

Так чиновники поддерживают российское кино, — пишет газета «Ведомости».

Завышать требования по возрасту – бессмысленно, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков.

По словам Маленкова, подобными ограничениями должны заниматься не госинституты, а родители.