США ввели новые санкции в отношении 12-ти российских компаний
Американское правительство ввело новые санкции против российских компаний за то, что они вовлечены или представляют риск тем, что могут быть вовлечены в деятельность, направленную против национальной безопасности и международных интересов США, говорится в приказе Министерство Торговли, который вступает в силу сегодня. Четыре компании — Научно-исследовательский институт Вектор, ОАО Информационные технологии и Коммуникационные систумы, ФГУП Научное-производственное предприятие ГАММА и компания Сайрус Системс попадают под санкции за помощь российским хакерам. Компания Дайвтехносерсис и научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос попали под санкции за предоставление оборудования и поддержку российскому военно-морскому флоту.
Всем этим компаниям запрещается продажа или передача любых американских технологий и товаров, причем не только американскими компаниями, но и любыми другими компаниями, включая те, что оперируют в России.
Нарушителям грозит попадание под вторичные санкции США — это санкции, который накладываются на тех, кто ведет бизнес с санкционированными компаниями.
Комментарии2
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kottigr1 26 сентября 2018 | 18:21
Путин в отместку пиндосам за санкции поднял россиянам пенсионный возраст.. Никакой пощады США !
svoi216 26 сентября 2018 | 18:27
Ответим зеркально ( Песков)