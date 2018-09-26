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18:05, 26 сентября 2018

Власти Челябинска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса

Полпред президента Николай Цуканов дал губернатору Борису Дубровскому три дня на решение проблемы с вывозом отходов с контейнерных площадок во дворах жилых домов.

Мусор стал копиться на контейнерных площадках в Челябинске после закрытия городской свалки. Многие компании, которые занимались транспортировкой, отказались возить отходы на полигон, расположенный значительно дальше закрытой свалки. Они попробовали неделю работать в новых условиях и истратили за это время такое количество топлива, которого раньше хватило бы на месяц. С рынка ушли подрядчики, ранее обслуживающие около 90% контейнерных площадок. Сейчас регулярно вывозят мусор только в нескольких микрорайонах Челябинска. В остальных частях города рядом с переполненными контейнерами образовались гигантские кучи мусора. Его не вывозят с 17 сентября. Власти обвинили перевозчиков в 
саботаже. А жители негодуют и обвиняют во всем администрацию, которая не продумала последствий закрытия городской свалки. По словам челябинцев, рядом с кучами мусора уже бегают крысы. Глава города Евгений Тефтелев получил представление от прокуратуры. Уральский полпред Николай Цуканов поручил ликвидировать мусорный коллапс в течение трех дней. Он потребовал от губернатора Бориса Дубровского принять исчерпывающие меры.

В Челябинск пригнали мусоровозы из Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Кургана, Саратова. Вывоз идет круглосуточно. Подрядчики, которые остались на рынке, сообщили, что работают в «ноль». И власти, и перевозчики заявляют, что в ближайшее время челябинцам стоит готовиться к существенному повышению тарифа на вывоз ТБО.

Комментарии

4

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tabaki 26 сентября 2018 | 18:25

Над родным городом летают чайки. И это только начало....
"Формирование комфортной городской среды
Уважаемые челябинцы!
Мы начинаем реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Челябинске на 2018-2022 годы». В рамках него планируется благоустройство дворов многоквартирных домов и общественных мест отдыха в нашем городе. Это позволит сделать наш любимый Челябинск удобнее и комфортнее для жизни" https://cheladmin.ru/ru/oficialnaya-informaciya/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy

fadey_erei 26 сентября 2018 | 18:37

tabaki:
/США ввели новые санкции в отношении 12-ти российских компаний/
/Власти Челябинска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса/

Две новости - два мира.
И две надежды.

democ 26 сентября 2018 | 18:39

А в городах, из которых пригнали мусоровозы, мусор вывозить не надо? Или там жители пока потерпят?

chapter_2 26 сентября 2018 | 18:40

Почему бы мусорный коллапс в Челябинске не решить силами Росгвардии? Пусть росгвардейцы возьмут в руки вместо дубинок мётлы и лотаты...

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