Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы «Кэшбери»

В регуляторе говорят, что компании, работающие под этим брендом, вовлекли в свою деятельность несколько десятков тысяч человек.

«Кэшбери» является одной из самых масштабных финансовых пирамид, обнаруженных за последние годы, уверены в ЦБ. По данным регулятора, в нее включены несколько российских и иностранных компаний, которые работают в сети и обещают завышенную доходность. Деньги, говорится в сообщении Банка России, привлекаются в рублях и криптовалюте. Также, как отмечается, группа «Кэшбери» ведет агрессивную рекламу в СМИ. При этом компании брэнда не ведут реальную экономическую деятельность, а лицензия Банка России у них отсутствует, отмечает регулятор. Он уже передал информацию о «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. В заключении в Центробанке сказали, что хотят предупредить граждан о «рисках, связанных с вложением денег» в проекты группы.

Отметим, на сайте холдинга «Кэшбери» утверждается, что вкладчики, «инвестирующие в малый и средний бизнес», могут получить доход до 265% годовых. А за вложения средств в криптовалюту там и вовсе обещают доходность в 550%. Как пишет РБК, в «Кэшбери» входят одноименное общество с ограниченной ответственностью, микрокредитная компания «Варшава» и английская компания Cashbery International Limited. Она, как указано на сайте группы, координирует работу платформы для инвесторов.

В «Кэшбери» заявление Центробанка пока не прокомментировали.