Депутаты Госдумы сегодня одобрили во втором чтении законопроект о пенсионной реформе
В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев, 59 были против, один воздержался. По словам руководителя фракции «Единой России» Сергея Неверова, предложенные президентом поправки направлены на защиту пенсионеров и людей предпенсионного возраста.
Депутаты одобрили возраст выхода на пенсию для женщин с 60-ти лет, для мужчин с 65-ти. При этом сохранятся многие льготы, которые сейчас существуют для женщин с 55-ти и для мужчин с 60-ти.
Против голосовали коммунисты. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, они ни при каких условиях не могут поддержать соответствующий закон.
Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал идею повышения пенсионного возраста и даже прочитал стихотворение.
В то время как депутаты обсуждали пенсионную реформу, у стен Госдумы проходила акция протеста. Митинги с лозунгами о недопущении повышения пенсионного возраста, напомню, проходят уже несколько месяцев по всей России.
75 процентов россиян, опрошенных ФОМ, отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста. Между тем, категория этих людей неоднородна. Аргументы у опрошенных были разными, — сказала «Эху Москвы» управляющий директор проектов ФОМа Лариса Паутова.
Одиннадцать процентов опрошенных высказались за повышение пенсионного возраста.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
luger_max_otto 26 сентября 2018 | 18:21
Вроде как в России есть законы против проституции- вот случай операм, прокурорам и судьям закрыть чертову уйму палок!
nehoroshiy 26 сентября 2018 | 18:27
И чего думские добились? От этого только саботаж увеличится на работе.
sokal123 26 сентября 2018 | 18:40
Давайте , давайте - вам же хуже потом будет , депутаны.