Депутаты Госдумы сегодня одобрили во втором чтении законопроект о пенсионной реформе

В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев, 59 были против, один воздержался. По словам руководителя фракции «Единой России» Сергея Неверова, предложенные президентом поправки направлены на защиту пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Депутаты одобрили возраст выхода на пенсию для женщин с 60-ти лет, для мужчин с 65-ти. При этом сохранятся многие льготы, которые сейчас существуют для женщин с 55-ти и для мужчин с 60-ти.

Против голосовали коммунисты. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, они ни при каких условиях не могут поддержать соответствующий закон.

Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов раскритиковал идею повышения пенсионного возраста и даже прочитал стихотворение.

В то время как депутаты обсуждали пенсионную реформу, у стен Госдумы проходила акция протеста. Митинги с лозунгами о недопущении повышения пенсионного возраста, напомню, проходят уже несколько месяцев по всей России.

75 процентов россиян, опрошенных ФОМ, отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста. Между тем, категория этих людей неоднородна. Аргументы у опрошенных были разными, — сказала «Эху Москвы» управляющий директор проектов ФОМа Лариса Паутова.

Одиннадцать процентов опрошенных высказались за повышение пенсионного возраста.