Памфилова: Главе Хакасии Виктору Зимину, который снял свою кандидатуру с выборов, возможно, придется за это заплатить
Этого не исключила глава ЦИКа Элла Памфилова.
Памфилова добавила, что решение о компенсации должен принять суд.
Ранее сообщалось, что проведение второго тура выборов в Хакасии потребует еще 2-х миллионов рублей из-за его переноса. Голосование должно состояться 7-го октября.
Комментарии1
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zelator 26 сентября 2018 | 18:28
Воля ваша, но если человек снялся с выборов, победителем автоматически становится его соперник, только и всего.