Брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова – Раджаб задержан за участие в преступном сообществе

В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Задержание депутата народного собрания Дагестана уже подтвердили в Следственном комитете. По данным ведомства, члены организованного преступного сообщества за взятки выдавали липовые справки об инвалидности. В августе по этому уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные. В отношении Махачева возбуждено дело по нескольким статьям. Всего, по сведениям прокуратуры, в результате незаконного признания инвалидами 300 жителей Дагестана из Пенсионного фонда было похищено около 24 миллионов рублей.

О задержании председателя комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники. По их данным, сотрудники спецслужб забрали депутата из здания республиканского правительства в Махачкале и доставили на допрос в ФСБ, а затем самолетом в Москву. В его кабинете прошел обыск. В то же время его брат, бывший глава республики Рамазан Абдулатипов сказал «Эху», что ничего об этом не знает

Источник, близкий к правительству Дагестана, рассказал РБК, что при Рамазане Абдулатипове его брат занимался решением всех кадровых и финансовых вопросов в регионе. В июне «Интерфакс» сообщил о задержании Раджаба Абдулатипова в московском аэропорту «по подозрению в совершении тяжкого преступления» при попытке покинуть Россию. Но его брат тогда это опроверг.

Интерес силовиков к Абдулатипову-младшему можно объяснить многочисленными сведениями о его связи с преступниками, — сказал «Эху» журналист Максим Шевченко.

Шевченко добавил, что информация об участии Абдулатипова в мошеннических схемах есть и у журналистов. И в ближайшее время она может быть опубликована.

Рамазан Абдулатипов объявил о своей досрочной отставке год назад. Главной причиной такого решения он назвал возраст. Тогда ему был 71 год. После прихода к власти Владимира Васильева в республике начались масштабные антикоррупционные проверки. К ответственности были привлечены и лишились постов около 200 чиновников.