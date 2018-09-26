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18:02, 26 сентября 2018

Брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова – Раджаб задержан за участие в преступном сообществе

В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Задержание депутата народного собрания Дагестана уже подтвердили в Следственном комитете. По данным ведомства, члены организованного преступного сообщества за взятки выдавали липовые справки об инвалидности. В августе по этому уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные. В отношении Махачева возбуждено дело по нескольким статьям. Всего, по сведениям прокуратуры, в результате незаконного признания инвалидами 300 жителей Дагестана из Пенсионного фонда было похищено около 24 миллионов рублей.

О задержании председателя комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания Дагестана ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники. По их данным, сотрудники спецслужб забрали депутата из здания республиканского правительства в Махачкале и доставили на допрос в ФСБ, а затем самолетом в Москву. В его кабинете прошел обыск. В то же время его брат, бывший глава республики Рамазан Абдулатипов сказал «Эху», что ничего об этом не знает

Источник, близкий к правительству Дагестана, рассказал РБК, что при Рамазане Абдулатипове его брат занимался решением всех кадровых и финансовых вопросов в регионе. В июне «Интерфакс» сообщил о задержании Раджаба Абдулатипова в московском аэропорту «по подозрению в совершении тяжкого преступления» при попытке покинуть Россию. Но его брат тогда это опроверг.
Интерес силовиков к Абдулатипову-младшему можно объяснить многочисленными сведениями о его связи с преступниками, — сказал «Эху» журналист Максим Шевченко.

Шевченко добавил, что информация об участии Абдулатипова в мошеннических схемах есть и у журналистов. И в ближайшее время она может быть опубликована.

Рамазан Абдулатипов объявил о своей досрочной отставке год назад. Главной причиной такого решения он назвал возраст. Тогда ему был 71 год. После прихода к власти Владимира Васильева в республике начались масштабные антикоррупционные проверки. К ответственности были привлечены и лишились постов около 200 чиновников.

Комментарии

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post_v 26 сентября 2018 | 18:17

"Почему Дагестан называют республикой инвалидов"
"Дагестан - республика инвалидов"
"Три района "калек", или почему в Дагестане выгодно быть псевдо-инвалидом?"

Ахмед и Умайсат Магомедовы из Цумадинского района Дагестана официально в разводе, но живут настоящей семьей. Более того, формально бывшая жена является многодетной матерью-одиночкой — воспитывает троих детей.
От двоих детей она официально отказалась, но на них опекунство оформила сестра мужа.

Сам глава семейства — Ахмед — безработный. Все живут под одной крышей (сестра Ахмеда живет с матерью в другой части села, которое, по просьбе героев, не будем называть).
Для Дагестана ничего необычного нет, ведь исламские правила все соблюдены.
"Главное, мы живем в мусульманском браке", — говорит Ахмед.

Вся семья, включая отказников, состоит сплошь из инвалидов второй и третьей групп.
Общая сумма пособий семейства — 47 650 рублей. Его жена, Умайсат, накрывает на стол и рассказывает, что им пришлось идти на обман:

"Работы в Дагестане нет, а на заработки ездить мужу уже здоровье не позволяет.
Пособия по безработице маленькие, а нам детей, на которых сто рублей дает государство, поднимать еще.
Что нам осталось делать? Себе оставили три коровы, а восемь продали.
Сначала сделали пенсию мне, мужу и дочке старшей. Потом сделали и всем остальным". На идею развода, говорит Магомед, его толкнул сокурсник из Махачкалы: "Друг сам так живет, и мне подсказал. Оформили с женой развод,
я написал отказ от детей.
Ну, алименты плачу, но это из одного кармана в другой перекладываю, получается. Потом жена отказалась от двоих детей, а их на опеку взяла сестра — тоже ведь деньги. Вот так и выкручиваемся".

Магомедовы уже четвертый год живут по этой схеме. Чуть меньше половины их годовой пенсионной прибыли уходит на повторное освидетельствование в медико-социальной экспертизе с нужным итогом...............

post_v 26 сентября 2018 | 18:23

В Дагестане сейчас живут 258 тысяч инвалидов. Из них 35 тысяч – дети. Таковы данные Министерства труда республики. ... Согласно неофициальным источникам, в Дагестане есть три района, где «липовые» инвалиды живут целыми селами

svoi216 26 сентября 2018 | 18:40

Там и мэр Махачкалы был инвалид. Так что все по закону.

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