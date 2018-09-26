Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об административной границе между двумя республиками
И назвали это событие историческим. В то же самое время десятки ингушей протестовали в Ингушетии против передачи земель Чечне.
Ингушетия согласно документу получит часть Надтеречного района Чечни. А та ещё больше расширится за счёт части Малгобекского района Ингушетии. В обоих случаях территории нежилые, речь идёт о горной и лесистой местности. Историческим моментом для Ингушетии назвал соглашение об установлении административной границы глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он сообщил, что между Ингушетией и Чечнёй не будет блокпостов. Евкуров также сказал, что они с Рамзаном Кадыровым цитата «установили границу по устоявшейся с момента самостоятельности Ингушетии. Единственные коррективы внесли на равнинной части. Цитата по ТАСС «Метр на метр мы уступили друг другу с учётом того, чтобы выровнять границу и выправить один клин». В свою очередь Кадыров объявил, что у Чечни и Ингушетии территориальных претензий никогда не было, и границ между народами не будет. Соглашение глава Чечни назвал правильным шагом цитата «к дальнейшему укреплению братских добрососедских отношений. В этой ситуации выиграли обе республики и оба народа», конец цитаты. Соглашение главы двух республик подписали в Магасе. На въезде в столицу Ингушетии ешё вчера появились бетонные блоки, а полиция и Росгвардия пытались помешать участникам стихийного митинга, на котором выступали против передачи земель Чечне, рассказал «Эху Москвы» глава отделения партии Яблоко в Ингушетии Руслан Муцольгов. По его словам люди второй день пытаются узнать о том, что происходит, но им ничего не говорят.
Портал Кавказ Реалии сообщает, что силовики применяли дубинки. Но в полицию никого из задержанных не доставили, об этом попросили старейшины. Стихийные митинги в Ингушетии начались накануне. Несколько человек силовики задержали. По данным ряда СМИ в республике начались проблемы с интернетом, а в Магасе его не было вообще. В знак протеста как полагают жители Ингушетии в отставку вчера ушёл глава Малгобекского района, а чуть раньше Сунженского. Там тоже идут два дня митинги. Вопрос о спорных территориях между Чечнёй и Ингушетией оставался нерешенным с начала 90-х годов. После того как республики, в советское время входящие в состав Чечено-Ингушской АССР разделились.
Кадыров в начале месяца распорядился создать госкомиссию по вопросу о решении вопроса административной границы между Чечнёй и Ингушетией. Руководство Ингушетии это поддержало.
В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Ингушетии, но считают, что делать какие-то выводы пока рано. Об этом радиостанции «Эху Москвы» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Молчание руководства Ингушетии по поводу ситуации с Сунженским районом – это большая ошибка, — считает бывший пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов.
По мнению Ахильгова, сейчас могут возникнуть более серьезные сложности и проблемы, чем были между соседними регионами раньше.
Ингушетия может передать Чечне часть территории Сунженского района – пишут СМИ. Вопрос об этих землях обсуждают еще с начала прошлого десятилетия, но сейчас есть возможность разрешить его на выгодных для всех условиях, — сказал «Эху Москвы» член президиума совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Зорин.
Владимир Зорин также выразил обеспокоенность большим количеством недостоверной информации об условиях передачи этих земель. Он призвал относиться к этой информации критически.
Комментарии8
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a_111111 26 сентября 2018 | 18:09
Мне казалось, что такое право есть только у федеральных властей...
lawyer12 26 сентября 2018 | 18:11
шта?!!!Это же сепаратизм?!!!, в общем на плешивого приматы забили)))
zztop1960 26 сентября 2018 | 18:13
Мало того что Россия переругалась со всеми соседями , даже с бывшими друзьями , так надо что-бы внутри РФ все переругались между собой
boooben 26 сентября 2018 | 18:14
Забавно. Неужто по Конституции субъекты федерации могут произвольно менять свои границы "по согласию"? Сомнительно.
uchuchuna 26 сентября 2018 | 18:30
boooben: если субъект другого государства может менять государственные границы (Крым наш), то какие проблему, если два субъекта меняют границы между собой внутри государства?!
abuvgrobu 26 сентября 2018 | 18:25
Чечня и Ингушетия обменялись равными территориями, о которых давно был спор и подписали договор. Причём те территории (деревни ) где проживают ингуши отошли к Ингушетии а где чеченцы к Чечне соответственно. Не вижу предмета для обсуждений.
stas12006 26 сентября 2018 | 18:33
Перевожу на русский : глава ингушетии , которого народ ингушетии не выбирал , отдал часть земли народа ингушетии чеченам.
palm_coast 26 сентября 2018 | 18:43
А был уже такой комент? Ингушские земли вернулись в родную чеченскую гавань.