Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об административной границе между двумя республиками

И назвали это событие историческим. В то же самое время десятки ингушей протестовали в Ингушетии против передачи земель Чечне.

Ингушетия согласно документу получит часть Надтеречного района Чечни. А та ещё больше расширится за счёт части Малгобекского района Ингушетии. В обоих случаях территории нежилые, речь идёт о горной и лесистой местности. Историческим моментом для Ингушетии назвал соглашение об установлении административной границы глава республики Юнус-Бек Евкуров. Он сообщил, что между Ингушетией и Чечнёй не будет блокпостов. Евкуров также сказал, что они с Рамзаном Кадыровым цитата «установили границу по устоявшейся с момента самостоятельности Ингушетии. Единственные коррективы внесли на равнинной части. Цитата по ТАСС «Метр на метр мы уступили друг другу с учётом того, чтобы выровнять границу и выправить один клин». В свою очередь Кадыров объявил, что у Чечни и Ингушетии территориальных претензий никогда не было, и границ между народами не будет. Соглашение глава Чечни назвал правильным шагом цитата «к дальнейшему укреплению братских добрососедских отношений. В этой ситуации выиграли обе республики и оба народа», конец цитаты. Соглашение главы двух республик подписали в Магасе. На въезде в столицу Ингушетии ешё вчера появились бетонные блоки, а полиция и Росгвардия пытались помешать участникам стихийного митинга, на котором выступали против передачи земель Чечне, рассказал «Эху Москвы» глава отделения партии Яблоко в Ингушетии Руслан Муцольгов. По его словам люди второй день пытаются узнать о том, что происходит, но им ничего не говорят.

Портал Кавказ Реалии сообщает, что силовики применяли дубинки. Но в полицию никого из задержанных не доставили, об этом попросили старейшины. Стихийные митинги в Ингушетии начались накануне. Несколько человек силовики задержали. По данным ряда СМИ в республике начались проблемы с интернетом, а в Магасе его не было вообще. В знак протеста как полагают жители Ингушетии в отставку вчера ушёл глава Малгобекского района, а чуть раньше Сунженского. Там тоже идут два дня митинги. Вопрос о спорных территориях между Чечнёй и Ингушетией оставался нерешенным с начала 90-х годов. После того как республики, в советское время входящие в состав Чечено-Ингушской АССР разделились.

Кадыров в начале месяца распорядился создать госкомиссию по вопросу о решении вопроса административной границы между Чечнёй и Ингушетией. Руководство Ингушетии это поддержало.

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Ингушетии, но считают, что делать какие-то выводы пока рано. Об этом радиостанции «Эху Москвы» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Молчание руководства Ингушетии по поводу ситуации с Сунженским районом – это большая ошибка, — считает бывший пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов.

По мнению Ахильгова, сейчас могут возникнуть более серьезные сложности и проблемы, чем были между соседними регионами раньше.

Ингушетия может передать Чечне часть территории Сунженского района – пишут СМИ. Вопрос об этих землях обсуждают еще с начала прошлого десятилетия, но сейчас есть возможность разрешить его на выгодных для всех условиях, — сказал «Эху Москвы» член президиума совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

Владимир Зорин также выразил обеспокоенность большим количеством недостоверной информации об условиях передачи этих земель. Он призвал относиться к этой информации критически.