Депутат от КПРФ Казанков утверждает, что он случайно проголосовал за повышение пенсионного возраста от имени Алферова
Депутат от КПРФ Сергей Казанков утверждает, что он случайно проголосовал за повышение пенсионного возраста от имени Жореса Алферова. Госдума сегодня утвердила законопроект о пенсионной реформе во втором чтении. Как утверждает Казанков, когда он ставил бутылку с водой на стол, то попал на кнопку аппарата для голосования своего отсутствующего коллеги. Как сообщается, проект реформы поддержали 326 депутатов, против выступили 59 и 1 воздержался.
Комментарии25
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omichka 26 сентября 2018 | 17:37
А бутылкой он целился, конечно, при голосовании "да". При голосовании "нет" бутылку, конечно, убрал.
luger_max_otto 26 сентября 2018 | 17:43
Пропутинская прошмандовка продолжила проституировать- это я про депутата.
Хутинскую банду- на пуй.
vezdehod 26 сентября 2018 | 18:10
Кошки тоже "случайно", подставляют задницу коту. а потом страдают от этого.
michael_c 26 сентября 2018 | 17:43
Тупая отмазка . Явно хотел подставить ...
balya 26 сентября 2018 | 17:52
michael_c: Пустой он человек и трус к тому же.
vilingrad 26 сентября 2018 | 17:58
omichka: дебил кнопки путает? Конечно, дебил, но дело не в ошибке...
alena01 26 сентября 2018 | 17:40
Бутылка, наверное, та самая, от казанских ментов???
Теперь и в Думе бутылками правильного голосования добиваются???
kottigr1 26 сентября 2018 | 17:40
Придется аннулировать итоги голосования.. Есть прецедент.. Возможно, что не один....
michael_c 26 сентября 2018 | 17:58
kottigr1: То что депутат идиот , не является основанием для отмены ...
Иначе , дума вообще не смогла бы "работать" ...
seryj_wolk 26 сентября 2018 | 17:41
Ну что выхотите от думака. Проголосовать даже не в состоянии. Это еще тупее, чем тупой.
starokozlovicky2gus 26 сентября 2018 | 18:07
seryj_wolk: Ни проголосовать, ни соврать убедительно. Отрицательный отбор - это не шутки. Досношались до мышей.
forum_participant 26 сентября 2018 | 17:45
Уволить за профнепригодность. На рабочем месте прикладывается к бутылке :)
perectukin 26 сентября 2018 | 17:45
Замечательная отмазка ...
Но наверное все-таки бутылка то была минимум с коньяком Хенесси литра 3, теперь все остальные 326 депутатов последуют примеру тов. Казанкова.
podwodnik 26 сентября 2018 | 17:48
Это хуже чем преступление - это ошибка. Попробовал бы хоть один "едрос" поставить бутылку на кнопку "против" :).
balya 26 сентября 2018 | 17:50
"Они" называют себя НАРОДНЫМИ депутатами, но как же они далеки от народа. Предлагаю снять с депутатов звание НАРОДНЫХ и называть их впредь слугами дьявола. Хорошее название.
cromwel 26 сентября 2018 | 17:51
Отмазаться решил. Типичная политическая проституция.
rogerrabbit 26 сентября 2018 | 17:51
"случайно проголосовал"
"ставил бутылку с водой на стол, то попал на кнопку аппарата для голосования"
и за такую вот "работу" человеку платят больше 400 тысяч рублей в месяц!
kp6ic 26 сентября 2018 | 17:54
как такое вообще возможно? он даун?
aleks50 Алексей Клубников 26 сентября 2018 | 17:54
А есть ли кто, кто верит в брехню депутута?
equus 26 сентября 2018 | 17:55
Похоже, там многие глядят в бутылку...
Когда выбираются -- бьют себя в грудь, что за народ, А голосуют совсем наоборот...
doxerom 26 сентября 2018 | 17:55
Уволить как профнепригодного пенька заблудившегося в двух кнопках.
starokozlovicky2gus 26 сентября 2018 | 18:03
Сборище слабоумных обосранцев. В детском саду дети складнее врут.
stratofighter 26 сентября 2018 | 18:04
А чего вы еще ждали от дрессированных гиен, зюгановцев?
"Олигарх и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Казанков пафосно заявляет о любви к Родине, но пропадает в Калифорнии и Куршавеле.
Олигарх Сергей Казанков в поздравлении с 4 ноября заявил жителям Марий Эл буквально следующее: “Говорят, легко и приятно жить в Швейцарии, тепло – в Италии, богато – в Норвегии. Но для нас там земли нет. Наша родина – Марий Эл. Здесь жить нам и нашим потомкам”.
Пафосно заявляя о любви к Родине, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Казанков предпочитает проводить все свое свободное время на скандально известном горнолыжном курорте Куршавель (Франция) или загорать на пляжах Сан-Франциско и Городе Ангелов в штате Калифорния в Соединенных Штатах Америки."
https://7x7-journal.ru/post/100379
rampa 26 сентября 2018 | 18:05
вроде поднимался вопрос, чтобы сделать невозможным голосование за другого депутата, когда они карточки для голосования друг другу передавали. А, оказывается, можно и без карточки. Прошелся по рядам один и по нажимал бутылкой все кнопки. Странно
zhrv 26 сентября 2018 | 18:09
- "когда он ставил бутылку с водой на стол, то попал на кнопку аппарата для голосования своего отсутствующего коллеги."
А перед тем, случайно вставил карточку для голосования "своего отсутствующего коллеги", когда бросил под стол фантик от конфеты?