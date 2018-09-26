Депутат от КПРФ Казанков утверждает, что он случайно проголосовал за повышение пенсионного возраста от имени Алферова

Депутат от КПРФ Сергей Казанков утверждает, что он случайно проголосовал за повышение пенсионного возраста от имени Жореса Алферова. Госдума сегодня утвердила законопроект о пенсионной реформе во втором чтении. Как утверждает Казанков, когда он ставил бутылку с водой на стол, то попал на кнопку аппарата для голосования своего отсутствующего коллеги. Как сообщается, проект реформы поддержали 326 депутатов, против выступили 59 и 1 воздержался.