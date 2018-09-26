Послы 28 стран ЕС согласовали новый механизм санкций за применение химического оружия
Как сообщил агентству ТАСС источник в Брюсселе, это стало ответом на случаи применения отравляющих веществ российскими и сирийскими властями. Теперь решение должны утвердить в Совете ЕС на уровне министров. Сообщается, что новый механизм упрощает введение санкций в отличие от действующего.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
seryj_wolk 26 сентября 2018 | 17:46
Рфики все предупреждали и предупреждали о хим. атаке в Сирии, но использовать газ побоялись. Уж больно американцы с европейцами пригрозили.
sinoptik2016 26 сентября 2018 | 17:48
seryj_wolk: поэтому и никакой атаки на идлиб и не было, так как без химического оружия трудно его взять
opiatnovyi63 26 сентября 2018 | 17:58
sinoptik2016: Наш неугомонный гарантик опять всех переиграл, нагнул,загнул, но придётся гражданам России испытать на себе прелести санкций ЕС и вообще объединённого Запада !
patrikk_2 26 сентября 2018 | 17:48
Послы 28 стран ЕС согласовали новый механизм санкций за применение химического оружия...
Новый механизм на основе хайли лайкли?
opiatnovyi63 26 сентября 2018 | 18:02
patrikk_2: В борьбе с воровской властью РФ любые способы и методы хороши! В тч и на основе хайли лайкли..
polikarpich 26 сентября 2018 | 18:05
patrikk_2: Как переводится, знаешь?
banyi4 26 сентября 2018 | 17:47
Дело хорошее! Двумя руками ЗА! Т.е , если завтра , скажем, Чехию обвинить, что она новичком Скрипалей отравила, и предоставить две фотки, без доказательств, то можно санкции ей объявлять? Ведь там тоже новичок делали))))
ostapba 26 сентября 2018 | 17:50
banyi4:ты обьявляй, но тебе никто не поверит.
Ты потомушто уже обкакалси неединожды .. и твое место под лавкой
Даже))))
opiatnovyi63 26 сентября 2018 | 18:05
banyi4: Делали и там,но траванули Скрипалей наши так называемые туристы-геи из ГРУ!
vedma2017 26 сентября 2018 | 18:06
banyi4:
Там новичок не делали, новичок - исключительно продукт российский. В Чехию другое ОВ, разработанное кгб, попало.
vezdehod 26 сентября 2018 | 18:08
banyi4:
Дело хорошее! Двумя руками ЗА! Т.е , если завтра , скажем, Чехию обвинить, что она новичком Скрипалей отравила, и предоставить две фотки, без доказательств, то можно санкции ей объявлять? Ведь там тоже новичок делали))))
==========================================================================================
Вперёд и с Гимном РФ обвиняй, но - придётся долго доказывать. что ты недоумок.
idruker 26 сентября 2018 | 18:10
banyi4: Россию можно смело давить санкциями ретроактивно. За ней столько доказанных преступлений за последние лет 20, что любое подозрение против нее в очередной гадости - не причина для новых санкций, а всего лишь повод.
ostapba 26 сентября 2018 | 17:48
Буридан остался..
Будут лечить Федерасов буриданом.
Как действеное средство.!
Даже
ostapba 26 сентября 2018 | 17:56
........ерно, Лев Николаевич.
Пьют.
За человечество! Черт с ним!
Доктор (косясь на гостей). Да, я вижу, тут времени терять нельзя! (Выпивает подряд четыре рюмки. Пятой чокается с Сегедильей Марковной.)
Сегедилья Марковна. Доктор, я обязательно хочу впрыскивать себе и моему мужу буридан. Мне рассказывали чудеса. Одна моя знакомая дама чувствовала такой упадок сил, что последний год почти совсем не выходила из дому. И, знаете, после двух впрыскиваний буридана она совершенно преобразилась - пошла на рынок, продала пальто мужа и купила замечательные заграничные бусы.
Доктор. Да, буридан дает поразительный эффект. Приходит ко мне одна старушка, лет шестидесяти. Ну, конечно, старческая слабость, хирагра, маразм... Ну, я ей сейчас же... (Звуками и жестами изображает впрыскивание.) Второй раз... (Изображает.) А вчера встречаю на улице - бежит куда-то со всех ног хлопотать. Что такое? Лишили пенсии. Не верят, что шестьдесят лет. Говорят - двадцать. Молодость вернулась!
Сегедилья Марковна. Доктор, вы маг и волшебник! Маг и волшебник!
Девушка. Я упиваюсь этим фактом!
Доктор (косится на Льва Николаевича и выпивает несколько рюмок подряд). Да-а... Приходит еще одна старушка, лет восьмидесяти. Зубов нет, волос нет, ни черта нет... Ну, я ей... (Изображает троекратное впрыскивание.)
Девушка. Я упиваюсь этим фактом!
fanisos 26 сентября 2018 | 18:17
ostapba. когда придут за тобой, тока не визжи,что убивають, сиди и трясись,жди. За все придется отвечать...даже