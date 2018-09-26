Послы 28 стран ЕС согласовали новый механизм санкций за применение химического оружия...

Как сообщил агентству ТАСС источник в Брюсселе, это стало ответом на случаи применения отравляющих веществ российскими и сирийскими властями. Теперь решение должны утвердить в Совете ЕС на уровне министров. Сообщается, что новый механизм упрощает введение санкций в отличие от действующего.