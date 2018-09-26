Z Архив новостей новости
5 15 6 1947
17:31, 26 сентября 2018

Послы 28 стран ЕС согласовали новый механизм санкций за применение химического оружия

Как сообщил агентству ТАСС источник в Брюсселе, это стало ответом на случаи применения отравляющих веществ российскими и сирийскими властями. Теперь решение должны утвердить в Совете ЕС на уровне министров. Сообщается, что новый механизм упрощает введение санкций в отличие от действующего.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

seryj_wolk 26 сентября 2018 | 17:46

Рфики все предупреждали и предупреждали о хим. атаке в Сирии, но использовать газ побоялись. Уж больно американцы с европейцами пригрозили.

sinoptik2016 26 сентября 2018 | 17:48

seryj_wolk: поэтому и никакой атаки на идлиб и не было, так как без химического оружия трудно его взять

opiatnovyi63 26 сентября 2018 | 17:58

sinoptik2016: Наш неугомонный гарантик опять всех переиграл, нагнул,загнул, но придётся гражданам России испытать на себе прелести санкций ЕС и вообще объединённого Запада !

patrikk_2 26 сентября 2018 | 17:48

Послы 28 стран ЕС согласовали новый механизм санкций за применение химического оружия...

Новый механизм на основе хайли лайкли?

opiatnovyi63 26 сентября 2018 | 18:02

patrikk_2: В борьбе с воровской властью РФ любые способы и методы хороши! В тч и на основе хайли лайкли..

polikarpich 26 сентября 2018 | 18:05

patrikk_2: Как переводится, знаешь?

banyi4 26 сентября 2018 | 17:47

Дело хорошее! Двумя руками ЗА! Т.е , если завтра , скажем, Чехию обвинить, что она новичком Скрипалей отравила, и предоставить две фотки, без доказательств, то можно санкции ей объявлять? Ведь там тоже новичок делали))))

ostapba 26 сентября 2018 | 17:50

banyi4:ты обьявляй, но тебе никто не поверит.
Ты потомушто уже обкакалси неединожды .. и твое место под лавкой
Даже))))

opiatnovyi63 26 сентября 2018 | 18:05

banyi4: Делали и там,но траванули Скрипалей наши так называемые туристы-геи из ГРУ!

vedma2017 26 сентября 2018 | 18:06

banyi4:
Там новичок не делали, новичок - исключительно продукт российский. В Чехию другое ОВ, разработанное кгб, попало.

vezdehod 26 сентября 2018 | 18:08

banyi4:
Дело хорошее! Двумя руками ЗА! Т.е , если завтра , скажем, Чехию обвинить, что она новичком Скрипалей отравила, и предоставить две фотки, без доказательств, то можно санкции ей объявлять? Ведь там тоже новичок делали))))
==========================================================================================
Вперёд и с Гимном РФ обвиняй, но - придётся долго доказывать. что ты недоумок.

idruker 26 сентября 2018 | 18:10

banyi4: Россию можно смело давить санкциями ретроактивно. За ней столько доказанных преступлений за последние лет 20, что любое подозрение против нее в очередной гадости - не причина для новых санкций, а всего лишь повод.

ostapba 26 сентября 2018 | 17:48

Буридан остался..
Будут лечить Федерасов буриданом.
Как действеное средство.!
Даже

ostapba 26 сентября 2018 | 17:56

........ерно, Лев Николаевич.
Пьют.
За человечество! Черт с ним!
Доктор (косясь на гостей). Да, я вижу, тут времени терять нельзя! (Выпивает подряд четыре рюмки. Пятой чокается с Сегедильей Марковной.)
Сегедилья Марковна. Доктор, я обязательно хочу впрыскивать себе и моему мужу буридан. Мне рассказывали чудеса. Одна моя знакомая дама чувствовала такой упадок сил, что последний год почти совсем не выходила из дому. И, знаете, после двух впрыскиваний буридана она совершенно преобразилась - пошла на рынок, продала пальто мужа и купила замечательные заграничные бусы.
Доктор. Да, буридан дает поразительный эффект. Приходит ко мне одна старушка, лет шестидесяти. Ну, конечно, старческая слабость, хирагра, маразм... Ну, я ей сейчас же... (Звуками и жестами изображает впрыскивание.) Второй раз... (Изображает.) А вчера встречаю на улице - бежит куда-то со всех ног хлопотать. Что такое? Лишили пенсии. Не верят, что шестьдесят лет. Говорят - двадцать. Молодость вернулась!
Сегедилья Марковна. Доктор, вы маг и волшебник! Маг и волшебник!
Девушка. Я упиваюсь этим фактом!
Доктор (косится на Льва Николаевича и выпивает несколько рюмок подряд). Да-а... Приходит еще одна старушка, лет восьмидесяти. Зубов нет, волос нет, ни черта нет... Ну, я ей... (Изображает троекратное впрыскивание.)
Девушка. Я упиваюсь этим фактом!

fanisos 26 сентября 2018 | 18:17

ostapba. когда придут за тобой, тока не визжи,что убивають, сиди и трясись,жди. За все придется отвечать...даже

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 72 6 9943 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Новости

Руководство России выступило против визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Он готов был лично приехать после гибели российского самолета в Сирии, но его не согласились принять…

5 106 6 15204
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 429 6 64374 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 63 6 9680 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 145 6 22472 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Новости

Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России следует снизить до нуля Об этом сегодня заявили в Федеральной таможенной службе…

5 47 6 7585
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 16517 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 92 6 15451 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5430 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5132 21.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Озеро Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...

5 39 6 6943 22.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните дедолларизацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 157 6 28625 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 206 6 38388 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7132 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Иван Грозный и Владимир Ленин – как прогноз русской катастрофы Сложнее найти алгоритм  — как такую цель приблизить?, еще сложнее – его реализовать…

5 88 6 16696 23.09
Kистория, образование, события
Новости

МВД, по неофициальным данным, формирует базу данных о «неблагонадежных россиянах» Туда заносят имена, в частности, тех, кто выходит на оппозиционные митинги…

5 31 6 5944

Популярное за неделю

Новости

Руководство России выступило против визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Он готов был лично приехать после гибели российского самолета в Сирии, но его не согласились принять…

5 106 6 15204
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 72 6 189376 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 52 6 18829 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 310929 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 93 6 155122 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7291750
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3673823

Сегодня в эфире