Между Чечней и Ингушетией не будет никаких блокпостов

Все дороги будут заасфальтированы и открыты, — заверил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он подписал сегодня соглашения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым об установлении административной границы. Подписание проходит на фоне протестов жителей Ингушетии. Евкуров, в свою очередь, заверил, что договор не затрагивает населенные пункты двух республик. Будут лишь закреплены границы в горно-лесистой части регионов.