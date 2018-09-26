Между Чечней и Ингушетией не будет никаких блокпостов
Все дороги будут заасфальтированы и открыты, — заверил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он подписал сегодня соглашения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым об установлении административной границы. Подписание проходит на фоне протестов жителей Ингушетии. Евкуров, в свою очередь, заверил, что договор не затрагивает населенные пункты двух республик. Будут лишь закреплены границы в горно-лесистой части регионов.
Комментарии1
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gordy 26 сентября 2018 | 17:50
Дороги будут открыты, а в лес станет нельзя?