В отставку уходит глава Астраханской области Александр Жилкин
Об этом несколько минут назад сказал президент Владимир Путин. Глава региона, по его словам, переходит на другое место работы. Жилкин возглавлял Астраханскую область с 2004-ого года. Сам он буквально накануне называл слухами сообщения о скорой отставке. Временно исполняющим обязанности губернатора Путин предложил стать замруководителю таможенной службы Сергею Морозову.
Комментарии10
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alena01 26 сентября 2018 | 17:36
Какой сюрприз Жилкину...
gordy 26 сентября 2018 | 17:48
"Об этом несколько минут назад сказал президент Владимир Путин. Глава региона, по его словам, переходит на другое место работы."
Библиотекарем в казённом доме?
vedma2017 26 сентября 2018 | 17:51
gordy:
Ну, в казенный дом всяким жилкиным путин должен первым дорогу проложить.
nehoroshiy 26 сентября 2018 | 17:40
Служить на таможне и служить губернатором -никакой разницы.
perectukin 26 сентября 2018 | 17:58
nehoroshiy:
Принцип работы один и тот же - брать взятки .
podwodnik 26 сентября 2018 | 17:42
"...Путин предложил стать замруководителю таможенной службы Сергею Морозову...".
По нынешним временам это чёрная метка.
fikus74 26 сентября 2018 | 17:56
podwodnik: или черная икра из дикой рыбы
perectukin 26 сентября 2018 | 17:53
Неужели в Кремле отравились черной икрой ?
Да уж ...
Тут Уголовным Кодексом попахивает.
fikus74 26 сентября 2018 | 17:54
а дикую черную икру как продавали в астраханской области так и продают , не смотря на мараторий.
zhrv 26 сентября 2018 | 18:04
Ну, браток, каков итог?
Обмишурился чуток?
Только сей чуток потянет
Лет примерно на пяток!