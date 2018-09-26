В отставку уходит глава Астраханской области Александр Жилкин

Об этом несколько минут назад сказал президент Владимир Путин. Глава региона, по его словам, переходит на другое место работы. Жилкин возглавлял Астраханскую область с 2004-ого года. Сам он буквально накануне называл слухами сообщения о скорой отставке. Временно исполняющим обязанности губернатора Путин предложил стать замруководителю таможенной службы Сергею Морозову.