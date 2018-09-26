Суд в Осло отказался отпустить задержанного по подозрению в шпионаже сотрудника аппарата Совета Федерации Бочкарева
Апелляционный суд в Осло отклонил апелляцию гражданина России, сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного по подозрению в шпионаже в конце прошлой неделе в аэропорту норвежской столицы, сообщает в среду агентство Bloomberg.
Посольство России в Норвегии ранее на этой неделе подтвердило сообщения СМИ о том, что 21 сентября 2018 года в аэропорту города Осло был задержан российский гражданин.
По данным западных СМИ, его подозревают в незаконной информационной деятельности.
Комментарии1
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kottigr1 26 сентября 2018 | 17:09
Сейчас в РФ из каждого утюга начнут рассказывать про проклятых норгожидобандеровцев..