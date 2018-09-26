Госдума поддержала во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.
«За» высказались 326 депутатов, против были 59 и один воздержался, — передает Интерфакс. Двое депутатов-коммунистов – Валерий Рашкин и Денис Парфенов – пришли сегодня на рассмотрение законопроекта в футболках с перечеркнутыми цифрами 63 и 65 в знак протеста против повышения пенсионного возраста. В результате спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал им купить более подходящую одежду.
Третье чтение законопроекта состоится уже завтра.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
perectukin 26 сентября 2018 | 17:12
Вот дебилы ...
Они же себе смертный приговор подписали .
Путин с Золотовым то спрячутся где-нибудь в джунглях Бразилии от народного гнева, а этих "избранников народа" в своих пентхаусах в Москве точно передушат по одному.