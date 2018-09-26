Госдума поддержала во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста.

«За» высказались 326 депутатов, против были 59 и один воздержался, — передает Интерфакс. Двое депутатов-коммунистов – Валерий Рашкин и Денис Парфенов – пришли сегодня на рассмотрение законопроекта в футболках с перечеркнутыми цифрами 63 и 65 в знак протеста против повышения пенсионного возраста. В результате спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал им купить более подходящую одежду.

Третье чтение законопроекта состоится уже завтра.