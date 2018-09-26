Активиста Pussy Riot и издателя Медиазоны Петра Верзилова выписывают из берлинской больницы

Как написала в твиттере участница группы Надежда Толоконникова: «сейчас он в порядке, правда, зрачки до сих пор остаются расширенными». Верзилова госпитализировали 2 недели назад в московскую реанимацию в тяжелом состоянии. Спустя несколько дней его перевезли в немецкую клинику, где врачи подтвердили, что он мог быть отравлен. На днях адвокат Верзилова подал в следственные органы заявление с просьбой провести проверку по факту возможного покушения на активиста.