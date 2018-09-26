Чечня и Ингушетия подписали договор об административной границе
Сообщается, что обе республики обменяются частью территории, и это будет равноценный обмен. Между тем, сегодня в Ингушетии проходят акции протеста против изменения границ. По данным сайта «Кавказ Реалии», около ста человек собрались у въезда в город Магас. Есть задержанные. Кроме того, как утверждает телеканал Дождь, в Ингушетии отключили интернет, а въезды в Магас перекрыты. Сейчас у двух регионов есть возможность решить территориальный спор на выгодных для всех условиях, — сказал «Эху Москвы» член президиума совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Зорин.
Зорин призвал относиться критически к сообщениям об условиях обмена территориями между Чечней и Ингушетией. Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал Интерфаксу, что между республиками никогда не было территориальных претензий. По его словам, сегодняшний договор стал твердым шагом по укреплению добрососедских отношений.
Комментарии1
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jblack2 26 сентября 2018 | 17:06
Правильно, что все решили миром.
Кинжалы в ножны - не стоит потакать тем, кто спит и видит как бы обострить в стране любой конфликт - территориальный, этнический, религиозный!..