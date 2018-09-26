Чечня и Ингушетия подписали договор об административной границе

Сообщается, что обе республики обменяются частью территории, и это будет равноценный обмен. Между тем, сегодня в Ингушетии проходят акции протеста против изменения границ. По данным сайта «Кавказ Реалии», около ста человек собрались у въезда в город Магас. Есть задержанные. Кроме того, как утверждает телеканал Дождь, в Ингушетии отключили интернет, а въезды в Магас перекрыты. Сейчас у двух регионов есть возможность решить территориальный спор на выгодных для всех условиях, — сказал «Эху Москвы» член президиума совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

Зорин призвал относиться критически к сообщениям об условиях обмена территориями между Чечней и Ингушетией. Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал Интерфаксу, что между республиками никогда не было территориальных претензий. По его словам, сегодняшний договор стал твердым шагом по укреплению добрососедских отношений.