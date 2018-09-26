Брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раждаба задержали по делу о преступном сообществе

Как говорят в Следственном комитете, речь идет о выдаче фальшивых документов об инвалидности за взятки. Ранее по этому делу уже были задержаны несколько человек. В ближайшее время Абдулатипову предъявят обвинение. Интерес силовиков к родственнику экс-главы республики можно объяснить информацией о его связи с преступниками, — сказал «Эху Москвы» журналист Максим Шевченко.

По словам Шевченко, сведения об участии Раджаба Абдулатипова в мошеннических схемах есть и у журналистов. Он не исключил, что в ближайшее время эта информация может быть опубликована.