Первые заморозки ожидаются в московском регионе в эти выходные

В ночь на воскресенье температура может опуститься до -3 градусов, — говорят в Росгидромете. В ближайшие два дня в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Дождь начнется в ночь на четверг. В то же время, по оценкам специалистов, несмотря на заметное снижение температуры в последние дни, нынешний сентябрь может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице.