Первые заморозки ожидаются в московском регионе в эти выходные
В ночь на воскресенье температура может опуститься до -3 градусов, — говорят в Росгидромете. В ближайшие два дня в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Дождь начнется в ночь на четверг. В то же время, по оценкам специалистов, несмотря на заметное снижение температуры в последние дни, нынешний сентябрь может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице.
Комментарии2
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sasass 26 сентября 2018 | 16:52
Народ может заморозить власть , если власть опять сморозит по крупному что - нибудь...)))