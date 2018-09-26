Из Туниса вывезены более 400 российских туристов

Их доставили в Москву резервные самолеты, — передает Интерфакс. Накануне рейс из Джербы был отложен по техническим причинам. Задержка составила более 10 часов. Накануне сообщалось, что несколько сотен россиян не могут вовремя вернуться домой из Туниса из-за наводнения. От проливных дождей серьезно пострадал международный аэропорт страны.