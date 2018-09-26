США выводят системы ПВО с Ближнего Востока...

Вашингтон намерен сконцентрироваться на растущей угрозе со стороны России и Китая, — пишет Уолл стрит джорнал. По сведениям газеты, речь идет о четырех батареях комплекса «Пэтриот», которые размещены в Иордании, Кувейте и Бахрейне. В свою очередь, кувейтские военнослужащие называют предстоящий вывод батарей «обычной процедурой». Там заверили, что это решение США обсуждали с ними и такой шаг не ослабит оборону эмирата.