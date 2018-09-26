США выводят системы ПВО с Ближнего Востока
Вашингтон намерен сконцентрироваться на растущей угрозе со стороны России и Китая, — пишет Уолл стрит джорнал. По сведениям газеты, речь идет о четырех батареях комплекса «Пэтриот», которые размещены в Иордании, Кувейте и Бахрейне. В свою очередь, кувейтские военнослужащие называют предстоящий вывод батарей «обычной процедурой». Там заверили, что это решение США обсуждали с ними и такой шаг не ослабит оборону эмирата.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulyatsikina__ 26 сентября 2018 | 16:40
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
patrikk_2 26 сентября 2018 | 16:49
США выводят системы ПВО с Ближнего Востока...
Поджав хвост?
alexisgross_082018 26 сентября 2018 | 16:56
patrikk_2: Патрикос они просто перебрасывают их поближе к твоей помойке )) А то вдруг ты от своего неуемного пердежа взлетишь и нарушишь воздушное пространство Свободного мира.
piter_ug 26 сентября 2018 | 17:00
Выводят за ненадобностью - с врагами легко управится Израиль.
banyi4 26 сентября 2018 | 17:01
Они там всё равно бесполезны! Ничего личного, просто бизнес. Представляю, когда из ЕС выводить будут) Ничего личного..., а в Польше танки поставят, за бабки идиотов) Просто бизнес )