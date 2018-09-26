Московская полиция задержала человека, который стоял в очереди за новыми айфонами
Их еще не стали продавать, а очередь уже образовалась несколько дней назад у магазина в центре столицы. Как пишет в своем Твиттере фотожурналист Алексей Белкин, поводом стало то, что стоявший в очереди человек установил на улице палатку. Его увезли для профилактической беседы, а палатку заставили разобрать.
Комментарии13
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bugatti 26 сентября 2018 | 16:33
В России запрещено покупать смартфоны ,народ должен слушать первый канал...
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patrikk_2 26 сентября 2018 | 16:55
Поводом стало то, что стоявший в очереди человек установил на улице палатку...
Палатку поставил, чтобы купить телефон? На пончика С.Плющева похож, он тоже бегает со всякими гаджетами, смартфонами, умными часами, говорящими Алисами...
gordy 26 сентября 2018 | 16:55
Придётся поделиться?
pro_hanov 26 сентября 2018 | 16:42
bugatti: Смартфоны покупать разрешено, а вот палатка на улицах города вызывает дикий страх у кремлёвского пересидельца. Странно, что автомобилистам ещё разрешено возить с собой запаску. Вдруг они запаски жечь начнут? Паранойя, короче, нарастает, а маразм - крепчает.
djuga 26 сентября 2018 | 17:13
bugatti: В России запрещено покупать смартфоны
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Интересно, а палатки устанавливать законом запрещено?
forward 26 сентября 2018 | 16:34
Дебил или псих?
ddolly 26 сентября 2018 | 16:37
Яблочный майдан, госпереворот гад хотел устроить после покупки айфона
stas12006 26 сентября 2018 | 16:46
ddolly: и вообще надкушеное яблоко - это то яблоко , которое змей дал еве. так что лучше бы вообще этого человека сжечь на костре , как преспешника сотоны!
kondrat_vlad 26 сентября 2018 | 16:46
Путин уже стал боятся своей собственной тени???
Ждем что на Первом Канале заклеймят пользователей и покупателей айфонов как бандеро-фашистов?
sab171 26 сентября 2018 | 16:49
в то время, когда вся страна как один, на рельсах импортозамещения ждет от роснано отечественный кнопочный, ч/б, телефон, находятся некоторые (да что уж там- враги народа и английские шпионы) организовывают ажиотаж вокруг некачественной продукции из загнивающего запада. товарищ подполковник, доклад закончен.
old_skull 26 сентября 2018 | 16:52
sab171: Я бы сказал, что те кто стоит ночами за айфоном за сотку-обычные епанутые кретины. Как раз те кто в фб жалуются, что они голодают из за Путина.
Их нужно отлавливать и помещать в кунст-камеру.
alexisgross_082018 26 сентября 2018 | 17:08
old_skull: Ну тебя что так сильно иопет ? А что делать с совсем иопанутыми, которые ставили палатки в очереди к ребрам удава? Или к куску тряпки ?