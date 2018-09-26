Московская полиция задержала человека, который стоял в очереди за новыми айфонами

Их еще не стали продавать, а очередь уже образовалась несколько дней назад у магазина в центре столицы. Как пишет в своем Твиттере фотожурналист Алексей Белкин, поводом стало то, что стоявший в очереди человек установил на улице палатку. Его увезли для профилактической беседы, а палатку заставили разобрать.