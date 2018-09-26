Братья Магомедовы, по некоторым данным, передали французской полиции материалы на сенатора Сулеймана Керимова
Именно после этого представителя Дагестана в верхней палате задержали в Ницце, — утверждает телеканал Дождь со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. Причиной была борьба за Махачкалинский порт, который 2 года назад контролировался Керимовым. Собеседник телеканала дал понять, что именно такой шаг Зиявудина и Магомеда Магомедовых стал поводом для их ареста. Обоих обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Минувшим летом французские власти сняли с Керимова обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Комментарии7
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sadda 26 сентября 2018 | 16:36
А чего же Песков перед шефом за братьев не заступился, они не хило так его подкармливали. Получается что зря?!
patrikk_2 26 сентября 2018 | 16:47
Собеседник телеканала дал понять, что именно такой шаг Зиявудина и Магомеда Магомедовых стал поводом для их ареста...
Что за собеседник телеканала, таджикский таксист или официантка кафе?
kondrat_vlad 26 сентября 2018 | 16:50
patrikk_2: Крысы бегут с корабля....
Ждем когда Сечин начнет сливать мухача дзюдоиста за мзду или за преференции...
poluputing 26 сентября 2018 | 17:06
patrikk_2: ну не вы, естественно.Вы , как истый россиянец-пригоженец ближе к Магомедовым насчёт сдать и оболгать
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vasya_von_smetankin 26 сентября 2018 | 16:41
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