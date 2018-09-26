Братья Магомедовы, по некоторым данным, передали французской полиции материалы на сенатора Сулеймана Керимова

Именно после этого представителя Дагестана в верхней палате задержали в Ницце, — утверждает телеканал Дождь со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. Причиной была борьба за Махачкалинский порт, который 2 года назад контролировался Керимовым. Собеседник телеканала дал понять, что именно такой шаг Зиявудина и Магомеда Магомедовых стал поводом для их ареста. Обоих обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Минувшим летом французские власти сняли с Керимова обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.