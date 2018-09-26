Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о пенсионной реформе с поправками президента
Решено, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на 5 лет – до 65-ти и 60-ти соответственно. Сокращается на 3 года стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин с 45-ти до 42-х лет, для женщин – с 40 до 37-ми. Накопительная пенсия будет выплачиваться с 55-ти лет для женщин и с 60-ти для мужчин.
75% россиян отрицательно относятся к повышению пенсионного возраста.
Комментарии7
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lazich 26 сентября 2018 | 16:11
суки!
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isnowanaarene 26 сентября 2018 | 16:11
Вы чьё, сучьё.
leningrob2018 26 сентября 2018 | 16:15
Ну надо же,это новость из новости....ГД одобрила во втором чтении...абалдеть,неожиданно,все то думали что ГД не одобрит.Но оказывается что депутаты то думают своей головой....и вот одобрили....пря принципиально так взяли и одобрили.....Это конечно смешно....во если бы они не одобрили....но это даже представить себе трудно....
ura_123 26 сентября 2018 | 16:29
Ну что россияне,ведь на выборах вы сами проголосовали за светлое будущее...
vorthyn 26 сентября 2018 | 16:39
Подлецы!
tag188 26 сентября 2018 | 16:55
Кстати, хорошо бы объявить, как проголосовала так называемая "оппозиция".