Туроператоры отмечают снижение спроса на туры в Израиль
Об этом «Эху Москвы» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
По словам Тюриной, снизился спрос и на авиабилеты в Израиль. В настоящее время из России летает 86 рейсов в неделю.
Комментарии16
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zelator 26 сентября 2018 | 16:11
Денег нет...
patrikk_2 26 сентября 2018 | 16:22
Туроператоры отмечают снижение спроса на туры в Израиль...
Опубликуйте списки россиян, которые посещают Израиль.
ura_123 26 сентября 2018 | 16:25
patrikk_2: Кабзон периодически бывал,Абрамович там, Ротенберги...
А тебе зачем?
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ura_123 26 сентября 2018 | 16:17
На фоне победных реляцио о поставках С-300 ? А то ведь года четыре тому взад поставили на юго-восток зенитный комплекс Бук и что из этого вышло...
ostapba 26 сентября 2018 | 16:25
ura_123: вот поэтому и не летают.
Копят на возмещение по Боингу.
Даже..
michael_c 26 сентября 2018 | 16:27
ura_123: "Ставки повышаются" , теперь F-35 подставят Ту-160 ...
bear123581321 26 сентября 2018 | 16:17
В вечном поиске врагов для охлоса. Пока сами рассовывают по оффшорам бюджетное бабло.
orein51 26 сентября 2018 | 16:19
вТюрина: "За полчаса улетели только один люд."
gennady_77 26 сентября 2018 | 16:24
кончившийся сезон летних отпусков как бы и ни при чем
elloi 26 сентября 2018 | 16:29
А сколько российских туристов посещают дружеские Иран и Сирию ? Так едьте туда больше. А Израиль не для российских карманов. Многое в Израиле дорого. Пишу этот, как житель Израиля. Так что, если власть Путина вытащила из карманов большенства россиян немало денег, то возможность большенства россиян посещать заграницу------это Сирия и Иран. Или ехать в ближайшую деревню. А жители Запада , включая и Израиль, будут массово радоваться жизни и путешевствовать по миру. Каждому------своё.
pna 26 сентября 2018 | 16:50
elloi: Вы тут не ерничайте. Я давно приценивался к поездке в Израиль. Действительно дорого. И перелет и гостиницы. В Германию, Чехию, Испанию, Францию дешевле. Даже в дорогущую Финляндию немного дешевле.
nina51 26 сентября 2018 | 16:55
elloi без Израиля россиянам не прожить, это наша земля обетованная
gregor 26 сентября 2018 | 16:43
Туроператоры отмечают снижение спроса на туры в Израиль
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А в Крым , в конце сентября , после отпусков , увеличился спрос ?
pna 26 сентября 2018 | 16:52
gregor: В Израиле в октябре начинается бархатный сезон. Во всяком случае так мой приятель, живший в Израиле говорит. А в Крыму сейчас уже холодно.
vpu2011 26 сентября 2018 | 16:55
боятся, что арабские братья русских по разуму теперь гражданские рейсы сбивать будут.