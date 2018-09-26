В российском руководстве отказались провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после инцидента с самолетом Ил-20. Как утверждает израильская газета «Гаарец», в Москве предпочли принять израильскую делегацию более низкого уровня.

Между тем, в Кремле это отрицают. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что Путин и Нетаньяху могут провести новый телефонный разговор после возвращения израильского премьера из США.

Отношения между двумя странами обострились после того, как Москва возложила на Израиль ответственность за гибель российского самолета над Средиземном море. Сбит он был силами сирийских ПВО.