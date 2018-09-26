В российском руководстве отказались провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
В российском руководстве отказались провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после инцидента с самолетом Ил-20. Как утверждает израильская газета «Гаарец», в Москве предпочли принять израильскую делегацию более низкого уровня.
Между тем, в Кремле это отрицают. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что Путин и Нетаньяху могут провести новый телефонный разговор после возвращения израильского премьера из США.
Отношения между двумя странами обострились после того, как Москва возложила на Израиль ответственность за гибель российского самолета над Средиземном море. Сбит он был силами сирийских ПВО.
Комментарии24
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andrang2 26 сентября 2018 | 16:07
"отказались провести встречу"
Неужели совесть есть и стыдно врать глядя в глаза?
djuga 26 сентября 2018 | 16:15
andrang2: Неужели совесть есть и стыдно врать глядя в глаза?
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Ну что вы в самом деле! Как вы могли такое подумать?! ))
Мне кажется, причина в другом - за базар-то отвечать придется в любом случае. И за "фэнтези" представителя МО - Конашенкова, и за заявления Шойгу...
Но одно дело когда какие-то заявления делают третьи замы - это можно всегда дезавуировать и объяснить эксцессом исполнителя, некомпетентностью, и другое когда это говорит первое лицо - тут уже не отвертишься.
А наши и так уже обгадились по самое не балуй.
patrikk_2 26 сентября 2018 | 16:20
В российском руководстве отказались провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху...
Гуляй, Вася.
djuga 26 сентября 2018 | 16:28
patrikk_2: Гуляй, Вася.
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Патрик, я вас порой просто обожаю - вы иногда выдаете шедевры, сами того не подозревая!
Нетаньяху-то погуляет! С аристократической Англией, с элегантной Францией, с яркой Испанией, с поющей Италией, с деловыми Штатами, со сдержанными Канадой и Скандинавией, со свободолюбимой Австралией, с неподражаемыми латиноамериканцами...
А Путину придется гулять с главой Науру, Асадом и Мадуро... Или кто там сейчас - уже и забыл. "Классная" компания!
arye_11 26 сентября 2018 | 16:30
djuga:
Это сообщение уже и сам Кремль опроверг, а Эхо постит и постит...
Запомните, "Гаарец" газета левацкая, рупор академической профессуры, людей витающих в своих вымышленных мирах и от реальной жизни оторванных полностью.
Доверять сообщениям "Гаарец", все равно что Пескову и Конюшонку верить.
djuga 26 сентября 2018 | 16:37
arye_11: Это сообщение уже и сам Кремль опроверг, а Эхо постит и постит...
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Знаете, очень часто то, что или как могло быть гораздо важнее того, что и как было.
Можно вспомнить и "28 панфиловцев", и Ветхий завет, и Агату Кристи.
elloi 26 сентября 2018 | 16:38
djuga: А Путин не собирается в Бейруте посетить бункер своего друга----руководителя Хизбаллы ------Насраллу ? Может быть, и себе Путин подходящий бункер присмотрит ?
sab171 26 сентября 2018 | 16:56
djuga: Лукаш с Назаром еще есть, иранские с зимбабвийскими созваниваются, интересы у нас понимаш такие, авторитарно-диктаторские.
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vanvincle 26 сентября 2018 | 16:16
andrang2: Совесть у политиков? Аб чом вы? Нет её ни у Путина, ни у Мэй, ни у Порошенко, ни у Трампа. Русские шпионили за евреями. Те прикололись и подставили русских в своём, классически еврейском стиле. Чужими руками. И сколько бы Шойгу не тряс разоблачениями, Израиль смотрит в сторону и машет, Это как со Скрипалями: да пох. здравый смысл! Какие доказательства - русские идут! Они новичок Асаду передали и тот атаку готовит. Новую!
mihail 26 сентября 2018 | 16:33
vanvincle: Природный идиотизм не лечится... увы....
raffal 26 сентября 2018 | 16:49
vanvincle:
Доказательства, как сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, предоставляются суду для судебного исследования, но уже в гласном, состязательном процессе.
И не "идут русские", а ползут. Во-всяком случае, в деле МН-17, деле Скрипалей и недавней гибели российского самолёта-разведчика.
kottigr1 26 сентября 2018 | 16:10
Израилю нужно или готовиться к новой, затяжной масштабной войне гибридного типа... Или.. Только жесткий, масштабный военный удар по сирийским позициям отобьёт у Путин желание её начать..
США зажарив батальон Вагнера сразу поставили Вову на место.
peresvet73 26 сентября 2018 | 16:14
Сами обгадились в очередной раз, теперь портят отношения с последней лояльной страной первого мира.
ostapba 26 сентября 2018 | 16:14
Отказались???
Похоже и на Мультфильме длинные руки Израиля....
Даже..
aleks50 Алексей Клубников 26 сентября 2018 | 16:22
Миротворец Вова ещё и с Израилем хочет разосраться. В чём, в чём, а в этом он дока.
niknov 26 сентября 2018 | 16:26
Остаётся дуэль?
mihail 26 сентября 2018 | 16:31
Фейк- не собирался он в Москву.
yralez 26 сентября 2018 | 16:32
Кто это российское руководство ?
Что за борзые холуи ?
Кто там чего решает, помимо путина ?
ebyliberactov 26 сентября 2018 | 16:39
Модераторы эха читают или не читают официальные источники правительства и президента? Уже давно дано разъяснение, что никакого отказа не было, но эхо с упоротой тупостью продолжает продвигать фейк, пущенный израильской стороной.
Эхо смените пластинку, а лучше дебиловатых модераторов.
sab171 26 сентября 2018 | 17:00
ebyliberactov: так Шойгу с Конашенковым и Песковым тож официальные а несут несусветную чушь.
za_stalina 26 сентября 2018 | 16:43
Ну да цинично было бы в кипах улыбаясь жать руки в такой ситуации. Народ то не совсем еще того.
grazschdanin 26 сентября 2018 | 16:43
В российском руководстве отказались провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
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Ну что скажешь - нерукопожатен. Кровь на руках Израиля.
bandera 26 сентября 2018 | 16:57
Израиль ждет новых репатриантов.