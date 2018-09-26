В Махачкале задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова – Раджаб
Это только что подтвердили в СКР.
Депутат народного собрания Дагестана был задержан в здании республиканского правительства сотрудниками ФСБ. В его кабинете прошли обыски. Не исключено, что задержанного доставят в Москву для проведения следственных мероприятий. Об этом сообщают различные информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах, правительстве и парламенте республики. По словам собеседника РБК, Раджаба Абдулатипова проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других чиновников.
«Он фигурировал в очень многих скандальных ситуациях, связанных с коррупцией и клановой системой в республике. У спецслужб как минимум должны быть к нему вопросы», — сказал политолог Вадим Самодуров. По его словам, после того, как началась «чистка» дагестанской власти в республике «не осталось неприкасаемых». Предположительно, внимание спецслужб к Абдулатипову связано с периодом его работы во главе республиканского управления Федеральной миграционной службы.
После ухода в отставку Рамазана Абдулатипова в республике началась крупнейшая за всю историю региона антикоррупционная проверка. К ответственности были привлечены и лишились постов около 200 чиновников.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 26 сентября 2018 | 16:08
Как ни назови там баев, хоть министрами, хоть депутатами, все равно ничего, кроме феодализма там не будет....
prapor111 26 сентября 2018 | 16:12
И всё! Тема закрыта, а завтра про неё никто и не вспомнит. Либерасты в печали.
yulyatsikina__ 26 сентября 2018 | 16:43
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk