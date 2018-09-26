В Махачкале задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова – Раджаб

Это только что подтвердили в СКР.

Депутат народного собрания Дагестана был задержан в здании республиканского правительства сотрудниками ФСБ. В его кабинете прошли обыски. Не исключено, что задержанного доставят в Москву для проведения следственных мероприятий. Об этом сообщают различные информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах, правительстве и парламенте республики. По словам собеседника РБК, Раджаба Абдулатипова проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других чиновников.

«Он фигурировал в очень многих скандальных ситуациях, связанных с коррупцией и клановой системой в республике. У спецслужб как минимум должны быть к нему вопросы», — сказал политолог Вадим Самодуров. По его словам, после того, как началась «чистка» дагестанской власти в республике «не осталось неприкасаемых». Предположительно, внимание спецслужб к Абдулатипову связано с периодом его работы во главе республиканского управления Федеральной миграционной службы.

После ухода в отставку Рамазана Абдулатипова в республике началась крупнейшая за всю историю региона антикоррупционная проверка. К ответственности были привлечены и лишились постов около 200 чиновников.