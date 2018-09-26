Чечня и Ингушетия, несмотря на протесты, подписали соглашение об установлении границ
Согласно документу между республиками проведет равноценный обмен нежилыми территориями. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пообещал, что никаких блокпостов между двумя республиками не будет.
После распада Чечено-Ингушской АССР в 1991-м году граница между Надтеречным районом Ингушетии и Малгобекским районом Чечни четко обозначена не была.
Сегодня в Магасе около 100 человек участвовали в несанкционированной акции протеста против передачи земель Чечне. Есть задержанные.
В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Ингушетии, но считают, что делать какие-то выводы пока рано. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментарии15
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vasya_von_smetankin 26 сентября 2018 | 16:06
"Шахтёры и трактористы" братской Ингушетии уже затарились оружием из мобильного военторга и не дадут не отдать дружественной Чечне свои территории!
roman_i_olga 26 сентября 2018 | 16:13
vasya_von_smetankin: посмотрите как эхо разжигает
rihard 26 сентября 2018 | 16:15
roman_i_olga: Подписали Чечня и Ингушетия, а разжигает Эхо?
roman_i_olga 26 сентября 2018 | 16:19
rihard: вам либерасам только дай порозжигать
rihard 26 сентября 2018 | 16:20
roman_i_olga: Острова Японии отдай?
roman_i_olga 26 сентября 2018 | 16:22
rihard: причем тут япония - о своих же речь
rihard 26 сентября 2018 | 16:26
roman_i_olga: Крым тоже в составе единого Союза передавали.Все территории из за которых потом разразились войны, тоже внутри Союза кроили!
astet 26 сентября 2018 | 16:48
rihard: Интересно,
замочат ингушские патриоты
(трактористы и комбайнёры)
предателя Евкурова?
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kottigr1 26 сентября 2018 | 16:06
Топор войны откопали..
rihard 26 сентября 2018 | 16:08
А потом удивляются, как Крым Украине передали..
palm_coast 26 сентября 2018 | 16:19
Нежилые территории у горцев называются пастбища., необходимые для жизнедеятельности горцев. Так, пустяк..
skvorec58 26 сентября 2018 | 16:21
Равноценные?))) А с чего бы это понадобилось вдруг хр@н на хр@н менять?
bandera 26 сентября 2018 | 16:54
Афганистан, Ферганские погромы, и тд. Путин прошел все стадии Брежнева.
eduard53 26 сентября 2018 | 17:03
Обоим наместникам, как и полагается всей кремляди, глубоко фиолетово мнение людей, проживающих на их поднадзорных территориях ...