Чечня и Ингушетия, несмотря на протесты, подписали соглашение об установлении границ

Согласно документу между республиками проведет равноценный обмен нежилыми территориями. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пообещал, что никаких блокпостов между двумя республиками не будет.

После распада Чечено-Ингушской АССР в 1991-м году граница между Надтеречным районом Ингушетии и Малгобекским районом Чечни четко обозначена не была.

Сегодня в Магасе около 100 человек участвовали в несанкционированной акции протеста против передачи земель Чечне. Есть задержанные.

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в Ингушетии, но считают, что делать какие-то выводы пока рано. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.