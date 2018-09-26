Экс-глава Дагестана ничего не знает о задержании своего брата депутата Раджаба Абдулатипова
Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ничего не знает о задержании своего брата депутата Раджаба Абдулатипова, которого по сообщениям доставили в управление ФСБ на допрос. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я первый раз слышу, ничего не слышал об этом, мне никто не позвонил об этом», — сказал он.
Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб задержали брата бывшего главы Дагестана, доставив его в управление ФСБ. В настоящее время он конвоируется в Москву. Брата бывшего главы Дагестана подозревают в превышении должностных полномочий.
Комментарии1
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yulyatsikina__ 26 сентября 2018 | 15:37
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