Экс-глава Дагестана ничего не знает о задержании своего брата депутата Раджаба Абдулатипова

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ничего не знает о задержании своего брата депутата Раджаба Абдулатипова, которого по сообщениям доставили в управление ФСБ на допрос. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я первый раз слышу, ничего не слышал об этом, мне никто не позвонил об этом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб задержали брата бывшего главы Дагестана, доставив его в управление ФСБ. В настоящее время он конвоируется в Москву. Брата бывшего главы Дагестана подозревают в превышении должностных полномочий.