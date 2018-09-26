Подавляющее большинство россиян, 94%, провели в этом году летний отпуск на родине

За границу поехали только 6%, — сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, из тех, кто предпочел зарубежный отдых, довольны остались 77%. Среди отдохнувших в России – 85%. Отдых обошелся россиянам на 8 тысяч рублей дороже, чем в прошлом году. В среднем они тратили по 44 тысячи рублей.