Подавляющее большинство россиян, 94%, провели в этом году летний отпуск на родине
За границу поехали только 6%, — сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, из тех, кто предпочел зарубежный отдых, довольны остались 77%. Среди отдохнувших в России – 85%. Отдых обошелся россиянам на 8 тысяч рублей дороже, чем в прошлом году. В среднем они тратили по 44 тысячи рублей.
Комментарии3
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hastings 26 сентября 2018 | 15:36
Потому что отдых и запах Отечества сладок для всех россиян!
kottigr1 26 сентября 2018 | 15:40
hastings: Стремительно нищает Россия..
А если вычеркнуть из "за границы" такие страны как Казахстан, Белоруссию и т.п. "ближнее зарубежье" то сколько сотых процента останется ?
yulyatsikina__ 26 сентября 2018 | 15:37
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