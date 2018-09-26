Зарубежные производители начали подделывать российскую продукцию — прежде всего, товары народных промыслов. Так утверждает глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в частности, иностранные компании подделывают хохлому и гжель. На заседании госкомиссии чиновник привел в пример работу московских специалистов по борьбе с контрафактной продукцией во время Чемпионата мира по футболу. Как сказал Мантуров, слаженная работа не позволила «дурить народ подделками».