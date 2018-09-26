Мантуров: Зарубежные производители начали подделывать российскую продукцию — прежде всего, товары народных промыслов
Зарубежные производители начали подделывать российскую продукцию — прежде всего, товары народных промыслов. Так утверждает глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, в частности, иностранные компании подделывают хохлому и гжель. На заседании госкомиссии чиновник привел в пример работу московских специалистов по борьбе с контрафактной продукцией во время Чемпионата мира по футболу. Как сказал Мантуров, слаженная работа не позволила «дурить народ подделками».
Комментарии5
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yulyatsikina__ 26 сентября 2018 | 15:38
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arye_11 26 сентября 2018 | 15:41
yulyatsikina__:
Россия, век 21-й...
Россия обижается, что иностранные производители подделывают русские деревянные ложки.
Скоро появится патент на русский каменный топор.
tag188 26 сентября 2018 | 15:39
А кто сказал, что они ее подделывают?
Заказчик из России размещает заказы на всевозможную продукцию в Китае. Так дешевле и быстрее. Китайцы честно выполняют заказ. Потом, счастливые туристы покупают деревянную ложку или матрешку "мэйд ин Чайна". Все довольны.
kryimzdick 26 сентября 2018 | 15:40
Валенки и балалайки
haltttttt 26 сентября 2018 | 15:42
Предупреждён, значит вооружён.
Теперь сто раз перепроверю, когда лапти и балалайку буду покупать.