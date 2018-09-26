СМИ: Дело против братьев Магомедовых возбудили после того, как они передали властям Франции компромат на Керимова

Уголовное дело против братьев Магомедовых возбудили после того, как они передали властям Франции компромат на Сулеймана Керимова. Об этом сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на свои источники. По их данным, решение принималось на самом верху. Причиной конфликта между Магомедовыми и Керимовым стал вопрос о контроле над махачкалинским портом.

Совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали минувшей весной. Их обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества.