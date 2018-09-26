У здания Госдумы состоялась акция протеста против пенсионной реформы
В ней приняли участие представители КПРФ и обычные граждане.
Акции протеста против повышения пенсионного возраста, напомню, в последние месяцы проходят по всей стране.
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В ней приняли участие представители КПРФ и обычные граждане.
Акции протеста против повышения пенсионного возраста, напомню, в последние месяцы проходят по всей стране.
Комментарии3
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yulyatsikina__ 26 сентября 2018 | 15:38
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tv_victim 26 сентября 2018 | 15:38
А как же тогда единогласное голосование за повышение пенсионного возраста? Комми какбэ против, но давят на нужную кнопку.... ЧуднО!
ebyliberactov 26 сентября 2018 | 15:41
...акции протеста против пенсионной реформы проходят по всей стране...
Где проходят? Ну если сотня, две проплаченных Мишкой Хуйдурковским то это правда - и всё больше ни-ко-го!!!!!!
А про протесты КПРФ как-то не вяжется - сегодня фракция КПРФ приняла во втором чтении пенсионную реформу еди-но-глас-но!!!!
Может не будем больше врать про массовые протесты господа эховцы?