Между Чечней и Ингушетией существует определенная напряженность в вопросе административной границы, признают в Кремле

Между Чечней и Ингушетией действительно существует определенная напряженность в вопросе административной границы, — признают в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию. При этом он призвал не делать пока никаких выводов.

По некоторым данным, в Магасе сейчас проходит несанкционированный митинг против передачи части земель Сунженского района Чечне. Есть задержанные. В акции участвуют не менее 100 человек.