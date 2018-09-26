Между Чечней и Ингушетией существует определенная напряженность в вопросе административной границы, признают в Кремле
Между Чечней и Ингушетией действительно существует определенная напряженность в вопросе административной границы, — признают в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин получает всю необходимую информацию. При этом он призвал не делать пока никаких выводов.
По некоторым данным, в Магасе сейчас проходит несанкционированный митинг против передачи части земель Сунженского района Чечне. Есть задержанные. В акции участвуют не менее 100 человек.
Комментарии5
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kottigr1 26 сентября 2018 | 15:38
Новая жвачка, что бы не болтали про пенсии.. Опять же лишний повод затянуть гайки.
cromwel 26 сентября 2018 | 15:38
существует определенная напряженность в вопросе административной границы, признают в Кремле
Какая наглость. С разрешения Кремля все это замутили, а теперь руками разводят. Прочсто отвлекающий маневр. С огнем играют.
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peresvet73 26 сентября 2018 | 15:40
Путин спокойно позволяет Кадырову провоцировать Ингушетию. Путин заинтересован в новом кровопролитии на Кавказе, чтобы отвлечь народ РФ от социально-экономических проблем и кризиса власти в РФ.
oneoretwo 26 сентября 2018 | 15:40
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал...
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...ишь ты, шайтан-болтун....уже и сказал...