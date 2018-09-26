Вступает в силу закон, согласно которому банки смогут блокировать электронные средства платежей и банковские карты
Сегодня вступает в силу закон, согласно которому банки смогут по собственному усмотрению блокировать электронные средства платежей, банковские карты и электронные кошельки граждан. Блокировки будут осуществляться, если банк выявит признаки совершения операции без согласия плательщика.
Эта идея неразумна, граждане не нуждаются в подобной заботе. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политик и предприниматель Дмитрий Потапенко.
В числе прочего банки смогут приостанавливать денежные переводы на срок до двух дней.
Комментарии5
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yulyatsikina__ 26 сентября 2018 | 15:20
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democ 26 сентября 2018 | 15:22
Потапенко прав.
kochar 26 сентября 2018 | 15:35
democ: Все мы правы,но правила устанавливают другие неправые.
Все мы знаем,что нельзя проезжать на запрещающий сигнал светофора, а у них правило проезжать,а нам нет.
hz6691 26 сентября 2018 | 15:34
Зачем населению деньги, когда страна в окружении врагов!
Выдавать сбережения только по решению суда и точка.
tv_victim 26 сентября 2018 | 15:35
Правильное решение. Уверен, это очень повысит доверие народа к банкам. А для полного и безоговорочного доверия банкам все-таки нужно принудительно конвертировать валютные вклады в рублевые про грабительскому курсу. После чего можно и обрушить курс рубля еще втрое, как уже бывало.