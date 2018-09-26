Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о пенсионной реформе с поправками президента
Решено, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на 5 лет – до 65-ти и 60-ти соответственно. Сокращается на 3 года стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин с 45-ти до 42-х лет, для женщин – с 40 до 37-ми. Накопительная пенсия будет выплачиваться с 55-ти лет для женщин и с 60-ти для мужчин.
Комментарии5
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yulyatsikina__ 26 сентября 2018 | 15:19
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sadda 26 сентября 2018 | 15:27
Накопительная пенсия будет выплачиваться с 55-ти лет для женщин и с 60-ти для мужчин.
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А это что такое?
kochar 26 сентября 2018 | 15:31
sadda: Лохотрон.
tag188 26 сентября 2018 | 15:30
Ну что, "патриоты", даешь стране еще одну пятилетку сверх плана?? :))
Затянем пояса во имя величия?
P.S. А я посморю, благо меня это повышение не касается :))
oneoretwo 26 сентября 2018 | 15:33
...сдается, что вся эта "дума" со всеми своими бастардами до 5 колена будет жить только на эту же пенсию...