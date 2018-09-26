Задержанного в Дагестане брата экс-главы республики допросят в Москве

В ближайшее время он будет доставлен в столицу, — сообщил Интерфаксу информированный источник. По его данным, уголовное дело, скорее всего, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Судя по всему, Раджаба Абдулатипова подозревают в превышении должностных полномочий. Ранее сообщалось, что его уже допросили правоохранительные органы Дагестана. В его кабинете провели обыск. Брат Рамазана Абдулатипова является депутатом народного собрания республики.