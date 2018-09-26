В столице Ингушетии начались задержания участников митинга против передачи Чечне части земель Сунженского района
В столице Ингушетии Магасе начались задержания участников митинга против передачи Чечне части земель Сунженского района. Как утверждают активисты, въезд в город закрыт, а в самой республике ограничен доступ в интернет.
В несанкционированном митинге на въезде в Магас принимают участие более ста человек, пишет «Кавказ.Реалии». По данным издания, сотрудники полиции и Росгвардии, чьи колонны были введены в город, пытались успокоить собравшихся, однако это ни к чему не привело. Не помог, как отмечается, и приезд мэра Магаса Беслана Чечоева. Силовики, пишет «Кавказ.Реалии», начали применять дубинки. В свою очередь, председатель ингушского отделения «Яблока» Руслан Муцольгов рассказал «Дождю», что въезды в столицу республики перекрыты бетонными блоками. Другой собеседник телеканала утверждает, что в Магасе и Назрани отключен интернет, а в остальных частях региона он работает с перебоями. Накануне полиция задержала нескольких участников митинга возле администрации Сунженского района. Активисты полагают, что сегодня в Магасе главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подпишут соглашение о передаче части земель Грозному. Поводом же для митинга стала отставка главы района Иссы Хашагульгова. Он, впрочем, попросил не связывать свой уход с территориальным спором.
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал напряженность в процессе определения границы между Чечней и Ингушетией.
На вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы» о том, насколько президент РФ Владимир Путин осведомлен происходящими событиями в Ингушетии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил, что президент получает всю необходимую информацию, «но в данный момент «рано ставить диагноз». «События там сейчас разворачиваются, мы знаем, что там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно, президент получает всю необходимую информацию. Вместе с тем там проводятся на месте работы. Но пока преждевременно говорить и ставить какие— то диагнозы», — сказал пресс-секретарь.
Комментарии12
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gordy 26 сентября 2018 | 15:05
Практика показывает: чего хочет Рамзан, то он и получает?
kottigr1 26 сентября 2018 | 15:09
gordy: Практика показывает что ингушей хотят лбами столкнуть с чеченцами.. Пусть друг-друга кромсают до полного...
arabtom 26 сентября 2018 | 15:21
kottigr1: Думаю, что никто никого не сталкивал - подписали какие-то бумажки, а когда в результате получили протест - сами обоссались в самосконструированном тупике.
patrikk_2 26 сентября 2018 | 15:28
В столице Ингушетии начались задержания участников митинга против передачи Чечне части земель Сунженского района...
В обезьянник их, на двадцать суток. Пусть узнают, каково это сидеть за несанкционированные митинги.
rvs_68 26 сентября 2018 | 15:07
Песков: "...там проводятся на месте работы. "
Очевидно, работы по "размазыванию печени по асфальту".
Других видов работ для граждан России у власти, судя по всему, нет.
Специалисты по связям с общественностью сейчас востребованы исключительно брутальные....
;-!
mosser 26 сентября 2018 | 15:11
Хороший ход плешивого, пора войну на Кавказе развязать
sim202_ 26 сентября 2018 | 15:12
Вассалам начали земли раздаривать?
gennady_77 26 сентября 2018 | 15:13
без пояснений рамзана ахматовича я пока не могу определить, какая сторона является шайтанами..
vladislav 26 сентября 2018 | 15:13
"Народ - источник власти". Не?..
oneoretwo 26 сентября 2018 | 15:20
...басмач-акадэмик-бандит начал передел кауказа под свой халифат ?
граждане, отдыхайте на курортном кластере севернаго кауказа - будете здоровы !
(тупая ингушская полицейщина уже начала учить язык рамазанки ? )
palm_coast 26 сентября 2018 | 15:22
Вообще то граница Имарата Кавказ должна со слов горцев проходить возле Ростова на Дону.