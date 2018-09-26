В столице Ингушетии начались задержания участников митинга против передачи Чечне части земель Сунженского района...

В столице Ингушетии Магасе начались задержания участников митинга против передачи Чечне части земель Сунженского района. Как утверждают активисты, въезд в город закрыт, а в самой республике ограничен доступ в интернет.

В несанкционированном митинге на въезде в Магас принимают участие более ста человек, пишет «Кавказ.Реалии». По данным издания, сотрудники полиции и Росгвардии, чьи колонны были введены в город, пытались успокоить собравшихся, однако это ни к чему не привело. Не помог, как отмечается, и приезд мэра Магаса Беслана Чечоева. Силовики, пишет «Кавказ.Реалии», начали применять дубинки. В свою очередь, председатель ингушского отделения «Яблока» Руслан Муцольгов рассказал «Дождю», что въезды в столицу республики перекрыты бетонными блоками. Другой собеседник телеканала утверждает, что в Магасе и Назрани отключен интернет, а в остальных частях региона он работает с перебоями. Накануне полиция задержала нескольких участников митинга возле администрации Сунженского района. Активисты полагают, что сегодня в Магасе главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подпишут соглашение о передаче части земель Грозному. Поводом же для митинга стала отставка главы района Иссы Хашагульгова. Он, впрочем, попросил не связывать свой уход с территориальным спором.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал напряженность в процессе определения границы между Чечней и Ингушетией.

На вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы» о том, насколько президент РФ Владимир Путин осведомлен происходящими событиями в Ингушетии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил, что президент получает всю необходимую информацию, «но в данный момент «рано ставить диагноз». «События там сейчас разворачиваются, мы знаем, что там есть определенная внутренняя напряженность. Конечно, президент получает всю необходимую информацию. Вместе с тем там проводятся на месте работы. Но пока преждевременно говорить и ставить какие— то диагнозы», — сказал пресс-секретарь.