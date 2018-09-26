Главе Хакасии Виктору Зимину, который снял свою кандидатуру с выборов, возможно, придется за это заплатить

Этого не исключила глава ЦИКа Элла Памфилова. Памфилова добавила, что решение о компенсации должен принять суд.

Ранее сообщалось, что проведение второго тура выборов в Хакасии потребует еще 2-х миллионов рублей из-за его переноса. Голосование должно состояться 7-го октября.