Главе Хакасии Виктору Зимину, который снял свою кандидатуру с выборов, возможно, придется за это заплатить
Этого не исключила глава ЦИКа Элла Памфилова. Памфилова добавила, что решение о компенсации должен принять суд.
Ранее сообщалось, что проведение второго тура выборов в Хакасии потребует еще 2-х миллионов рублей из-за его переноса. Голосование должно состояться 7-го октября.
Комментарии2
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yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 14:36
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jamba 26 сентября 2018 | 14:53
Когда притащит деньги, не забудьте выяснить их происхождение. Ранее, ЦИК заявлял, что стоимость 2-го тура 300 млн. руб. Если он получал в месяц 1000000 руб., не ел, и не пил, а только копил, то на это ушло 25 лет;)))))))))))))))))))))))))