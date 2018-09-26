Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о пенсионной реформе с поправками президента

Решено, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на 5 лет – до 65-ти и 60-ти соответственно. Сокращается на 3 года стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин с 45-ти до 42-х лет, для женщин – с 40 до 37-ми. Накопительная пенсия будет выплачиваться с 55-ти лет для женщин и с 60-ти для мужчин.