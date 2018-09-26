Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о пенсионной реформе с поправками президента
Решено, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на 5 лет – до 65-ти и 60-ти соответственно. Сокращается на 3 года стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин с 45-ти до 42-х лет, для женщин – с 40 до 37-ми. Накопительная пенсия будет выплачиваться с 55-ти лет для женщин и с 60-ти для мужчин.
Комментарии23
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gordy 26 сентября 2018 | 15:13
Страна - банкрот пожирает своих пенсионеров?
abuvgrobu 26 сентября 2018 | 14:38
И все-таки, согласитесь, что новая гениальная пенсионная реформа будет неполной без законодательного разрешения на эвтаназию!
Как-то медвепутинцы недоработали....
sokal123 26 сентября 2018 | 14:43
abuvgrobu: Опять нагло обобрали народ , какие дерзкие воры , знают ,что народ поймет и простит со-временем.
tag188 26 сентября 2018 | 14:44
abuvgrobu: А что это Вы вдруг поперек власти пошли? Вам, что 5 лет жизни для Родины жалко?
А как же "величие", "покажем пиндосам" и тд. и тп.?
abuvgrobu 26 сентября 2018 | 14:59
tag188: Отчего-то у отдельных людей складывается мнение, что если ненавидят либеральное говно, то всенепременно
должны любить власть. Наивные, смешные и недалекие им даже и в голову не приходит, что тому, кто прожил
большую жизнь нет необходимости слушать излияния той или другой стороны, они всегда руководствуются собственным
пониманием и жизненным опытом.
tag188 26 сентября 2018 | 15:14
abuvgrobu: Ну что же, резюмируем выше сказанное Вами об этой категории граждан -- большую часть жизни прожили, а все время в дураках остаются. Ничему их жизненный опыт не учит, получается. Все время на одни и те же грабли наступают.
Значит, так им и надо, заслужили. Дадите стране еще одну пятилетку сверх плана :))
mosser 26 сентября 2018 | 15:29
tag188: и крым наш! Ха
vadimp 26 сентября 2018 | 14:42
Где там, где там "враги народа"? :(
aleks50 Алексей Клубников 26 сентября 2018 | 14:50
Преступная дума с Вовой главнюком во главе.
ludvig14 26 сентября 2018 | 14:52
Сокращается на 3 года стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин с 45-ти до 42-х лет, для женщин – с 40 до 37-ми
===================
теперь росгвардия с тройным рвением будет отрабатывать свое право на минус три года!
tag188 26 сентября 2018 | 15:24
ludvig14: Для росгвардейца, чтобы выйти на пенсию необходим стаж (выслуга) всего лишь в 20 лет. На них свежепринятый закон не распространяется. Это для тех, кто стоит у станка, требуется стаж в 42 - 45 лет.
ludvig14 26 сентября 2018 | 14:54
правительство поделило народ на три категории (в конституции про это ни слова)
1. силовики
2. москвичи
3. налогоплательщики - все остальное население
ka_mate 26 сентября 2018 | 14:55
Поделом вам.
nigilist1977 26 сентября 2018 | 14:56
Ну что вы набросились на бедного путина. Он из кожи вон лезет, чтобы страну на международной арене возвеличить... На пенсию они захотели пораньше, видите ли, когда в мире обстановка такая не спокойная. Надо кормить бандитов Донбасса, поддерживать кровавый режим башара асада, чтобы не казнили его, как Хусейна, а асад нам за это лапти наши сбивать в небе будет... Кароч, дайте старику-чекисту на старости лет вождём мирового путинизма побыть, плешивым гегемоном.
furk 26 сентября 2018 | 14:59
Над Кремлём начинает подниматься бумеранг. Многим там пора пригнуться.
nigilist1977 26 сентября 2018 | 15:03
furk: Думаете? А я настроен пессимистически. Закон схавают, а в 2024 году торжественно изберут преемника. Не удивлюсь, если Медведева, не удивлюсь.
ts 26 сентября 2018 | 15:09
nigilist1977: Новый преемник обязательно назначит Рутина премьер-министром.... И реформы продолжатся,..
mosser 26 сентября 2018 | 15:32
nigilist1977: да и хрен с ними, раз такое стадо.
galina6837 26 сентября 2018 | 15:24
Для выхода на досрочную пенсию медикам требуется 30 лет рабочего стажа по специальности.
Будет теперь 27 ? )))
Чё за дичь нам втирают?
mosser 26 сентября 2018 | 15:27
Закон - подлецов! Чтоб вы все в госдуре сдохли!
marder888 26 сентября 2018 | 15:38
А когда референдум по этому вопросу, я что-то не вижу анонсов?
puteshestvennik 26 сентября 2018 | 15:39
Во всем надо искать что-то хорошее. Чувсствую себя помолодевшим на 10 лет, а вы?