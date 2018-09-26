Источник: Сотрудники спецслужб задержали брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова

Сотрудники спецслужб задержали брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, — сообщил Интерфаксу информированный источник. По его данным, Раджаб Абдулатипов доставлен в управление ФСБ на допрос. Вскоре его могут этапировать в Москву. Брата бывшего главы Дагестана подозревают в превышении должностных полномочий. В кабинете Раджаба Абдулатипова (а он является депутатом народного собрания республики) проводится обыск.

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