Источник: Сотрудники спецслужб задержали брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова
Сотрудники спецслужб задержали брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, — сообщил Интерфаксу информированный источник. По его данным, Раджаб Абдулатипов доставлен в управление ФСБ на допрос. Вскоре его могут этапировать в Москву. Брата бывшего главы Дагестана подозревают в превышении должностных полномочий. В кабинете Раджаба Абдулатипова (а он является депутатом народного собрания республики) проводится обыск.
Информации из официальных источников пока не поступало.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 14:37
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ml
jamba 26 сентября 2018 | 14:47
Мстят Абдулатипову, не могут ему простить, что он научил дагестанцев правильно "пользоваться женской грудью";)))
kindman_a 26 сентября 2018 | 14:48
Рамазан - не следующий ли?
jamba 26 сентября 2018 | 14:49
А, совсем забыл! Еще он, Абдулатипов, освободил всех дагов из рабства. Причем, одним махом всех;))