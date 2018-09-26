В Ингушетии, где проходит несанкционированный митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии, начались задержания

В столице Ингушетии, где проходит несанкционированный митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии, начались задержания. Сотрудники правоохранительных органов применяют против активистов дубинки. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Ранее сообщалось, что в Ингушетии из-за возможных акций протеста отключили интернет и перекрыли въезд в Магас. По крайней мере, об этом сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на местных активистов. По их данным, плохо работает интернет в Назрани и других частях республики. Издание «Кавказский узел», в свою очередь, сообщает, что в столицу Ингушетии после призывов к митингу вошла колонна Росгвардии. Многие местные жители недовольны тем, что Ингушетия готова передать Чечне часть земель в Сунженском районе.