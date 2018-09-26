В Ингушетии, где проходит несанкционированный митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии, начались задержания
В столице Ингушетии, где проходит несанкционированный митинг против изменения границ Чечни и Ингушетии, начались задержания. Сотрудники правоохранительных органов применяют против активистов дубинки. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».
Ранее сообщалось, что в Ингушетии из-за возможных акций протеста отключили интернет и перекрыли въезд в Магас. По крайней мере, об этом сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на местных активистов. По их данным, плохо работает интернет в Назрани и других частях республики. Издание «Кавказский узел», в свою очередь, сообщает, что в столицу Ингушетии после призывов к митингу вошла колонна Росгвардии. Многие местные жители недовольны тем, что Ингушетия готова передать Чечне часть земель в Сунженском районе.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 26 сентября 2018 | 14:34
Что бы развлечь пипл пора бы и КТО снова забабахать..
kindman_a 26 сентября 2018 | 14:36
На пустом месте устраивают гражданскую войну и резню?
kottigr1 26 сентября 2018 | 14:43
kindman_a: "Пехотинца" начали обкладывать потихонечку..
Царь-горох должен остаться только один !
rvs_68 26 сентября 2018 | 14:59
kottigr1: ""Пехотинца" начали обкладывать потихонечку..Царь-горох должен остаться только один ! "
"Пехотинец" сам кого хочешь обложит и то, что посчитает своим, возьмет...
Это с одной стороны.
А с другой, случись что с "Пехотинцем", кто будет разруливать противоречия между кланами чеченскими?
Там за право ехать вслед за машиной невесты борьба идет не на жизнь...
А за потоки денег, что "дает аллах" как воевать будут?
Впрочем, Наше Все тоже думает о вечном бытии....
Он уже не может "устать", а тем более спокойно "уйти"...
;-!
kottigr1 26 сентября 2018 | 15:07
rvs_68: Не переоценивайте встроенного в систему.. Там этих Кадыровых по горам бегает.. Хошь рыжего, хошь пегого..
gs1112 26 сентября 2018 | 14:51
kindman_a: Ингуши не менее гордый народ чем чеченцы. Путин, допустивший подобный передел, полностью дискредитирует себя как гарант мира, законности и порядка в России,
mosser 26 сентября 2018 | 15:19
kindman_a: пока эти мрази у власти! Людоеды
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 14:35
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ml
vasya_von_smetankin 26 сентября 2018 | 14:44
Великий Полководец Золотов вызывает ингушей на дуэль на дубинках!
А итогово-дуэльными "отбивными" будут кормить людей "предпенсионного возраста".
rvs_68 26 сентября 2018 | 14:52
vasya_von_smetankin: Вы: "Полководец Золотов вызывает ингушей на дуэль на дубинках! "
Новость: "...в столицу Ингушетии после призывов к митингу вошла колонна Росгвардии."
Интересно, из каких подразделений состоит колонна?
Было бы глупо вводить туда чеченские подразделения "золотовцев" (формально большинство формирований Кадырова - Росгвардия).
Неужели руками русских парней отвоевывают землю Кадырову?
;-!
plidurok Андрей Филимонов 26 сентября 2018 | 14:55
"Сотрудники правоохранительных органов применяют против активистов дубинки."
Кто такие "активисты"? Что за категория? Это не совсем граждане?
bandera 26 сентября 2018 | 14:58
80 годы Чечена-Ингушская СССР. Путин это Брежнев-Горбачев в одном лице!
don_ballon 26 сентября 2018 | 15:00
Было бы крайне удивительно, если бы этот клоп Кадыров, насосавшись крови и денег, одурев от власти, не снившейся эмирам и султанам, не пожелал бы "земли воевать". Генерал, герой и горный орёл Бек-Евкуров ему не противник, ибо земли раздают в Москве. Разумеется, "Это ложит начало, товарищи" присоединения к Чечне всей Ингушетии и дальнейшей экспансии "миротворца" и "стабилизатора".
kp6ic 26 сентября 2018 | 15:03
вроде в одной стране живут. а вот как землю делят. что решение в пользу кадырова как-то не удивило.
grashupfer 26 сентября 2018 | 15:23
kp6ic: Ну тут как... Сегодня - в одной, а завтра, глядишь, уже и не в одной.
Если бы не прочное знание того, что в кремле торчат исключительные дегенераты, широко прославленные лишь своим жевательным аппаратом, можно было бы подумать, что сей бэмс между республиками устроен специально в связи с надвигающимся полным распадом страны, чтобы эти дети гор по возможности были заняты глотками друг друга и не отнимали время для решения более острых задач для кремлёвской банды.
mosser 26 сентября 2018 | 15:17
Наш фюрер вообще с ума сошел!
guest_7216 26 сентября 2018 | 15:34
Хорошо что единоросы будоражат. А то им пенсионная реформа мало.