Z Архив новостей новости
5 1 6 6
14:15, 26 сентября 2018

Всероссийская федерация легкой атлетики подтвердила подачу апелляции в международный спортивный арбитраж в Лозанне

После восстановления РУСАДА Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин написал письмо главе международной федерации Себастьяну Коу с просьбой восстановить организацию как можно скорее. Об этом написала британская Таймс. Коу официально заявил, что возвращение РУСАДА всех прав является необходимым, но не достаточным условием. ИААФ по-прежнему настаивает на признании доклада Макларена, то есть существования в России государственной системы поддержки допинга. В интервью ТАСС Шляхтин разъяснил, что именно станет предметом разбирательства. ВФЛА будет настаивать на том, что выполнение оставшихся пунктов дорожной карты не находится в компетенции федерации. Доклад Макларена касался предполагаемых махинаций во время зимних Олимпийских Игр в Сочи, к которым ВФЛА не имела никакого отношения. В этом смысле подача иска именно сейчас, после восстановления РУСАДА полностью оправдана. После того, как ВАДА доверила обновленному агентству гарантировать соблюдение антидопинговых правил в России, остальные условия находятся вне практической плоскости.

Международная федерация легкой атлетики приостановила членство ВФЛА в ноябре 2015 года. Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 14:18

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ml

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 72 6 9383 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Новости

Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России следует снизить до нуля Об этом сегодня заявили в Федеральной таможенной службе…

5 42 6 5746
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Нет ничего плохого в том, что Украина отдаляется от России. Впрочем, границу-то отдалить нельзя никак. В любом случае надо просто с этим смириться, понять, что они всегда будут сосуществовать…

5 47 6 14173 19.09
#слушать 22:32 8читать ;смотреть $скачать 5.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 138 6 20371 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 424 6 63517 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Новости

Руководство России выступило против визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Он готов был лично приехать после гибели российского самолета в Сирии, но его не согласились принять…

5 79 6 11769
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 63 6 9623 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 90 6 14784 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 16498 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5417 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Арбат В этот раз речь идет о топониме, которое имеет татарское происхождение…

5 29 6 5112 21.09
Kязыки, передачи, образование, события
Новости

МВД, по неофициальным данным, формирует базу данных о «неблагонадежных россиянах» Туда заносят имена, в частности, тех, кто выходит на оппозиционные митинги…

5 31 6 5566
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Озеро Название озера Байкал образовано от тюркского словосочетания «бай күл»...

5 39 6 6930 22.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Начните дедолларизацию с себя Троица Костин-Моисеев-Орешкин хочет, чтобы не они сами, а граждане отказались от своих долларов, — от долларов, которые есть у них на счетах…

5 157 6 28568 21.09
Kэкономика, общество, валюта, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 206 6 38242 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7116 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события

Популярное за неделю

Новости

Руководство России выступило против визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Он готов был лично приехать после гибели российского самолета в Сирии, но его не согласились принять…

5 79 6 11769
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 72 6 188334 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 51 6 18114 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 183 6 310110 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Кто и зачем убил Захарченко. Охлобыстин и ДНР Чувство подозрения вызвала какая-то очень бурая реакция Кремля на убийство Захарченко. Путин выступил мгновенно, чуть ли ни со слезой на глазах…

5 93 6 154538 20.09
8читать ;смотреть
Kдонецк, охлобыстин, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7291560
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3673626

Сегодня в эфире