Всероссийская федерация легкой атлетики подтвердила подачу апелляции в международный спортивный арбитраж в Лозанне
После восстановления РУСАДА Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин написал письмо главе международной федерации Себастьяну Коу с просьбой восстановить организацию как можно скорее. Об этом написала британская Таймс. Коу официально заявил, что возвращение РУСАДА всех прав является необходимым, но не достаточным условием. ИААФ по-прежнему настаивает на признании доклада Макларена, то есть существования в России государственной системы поддержки допинга. В интервью ТАСС Шляхтин разъяснил, что именно станет предметом разбирательства. ВФЛА будет настаивать на том, что выполнение оставшихся пунктов дорожной карты не находится в компетенции федерации. Доклад Макларена касался предполагаемых махинаций во время зимних Олимпийских Игр в Сочи, к которым ВФЛА не имела никакого отношения. В этом смысле подача иска именно сейчас, после восстановления РУСАДА полностью оправдана. После того, как ВАДА доверила обновленному агентству гарантировать соблюдение антидопинговых правил в России, остальные условия находятся вне практической плоскости.
Международная федерация легкой атлетики приостановила членство ВФЛА в ноябре 2015 года. Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Комментарии1
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