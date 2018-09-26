Руководство России выступило против визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Он готов был лично приехать после гибели российского самолета в Сирии, но его не согласились принять. Об этом пишет сегодня израильская газета Гаарец со ссылкой на свои источники. В итоге в Москву был направлен генерал Амикам Норкин, командующий ВВС, а с Нетаньяху президент Путин говорил только по телефону.

Вчера израильский премьер заявил, что его страна продолжит операции в Сирии и готова координировать их с Россией.

Россия возложила всю ответственность за гибель самолета-разведчика и его экипажа на Израиль, хотя ракета была выпущена сирийскими силами ПВО. Иерусалим выразил Москве свои соболезнования, но виновным себя не считает.