Руководство России выступило против визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Он готов был лично приехать после гибели российского самолета в Сирии, но его не согласились принять. Об этом пишет сегодня израильская газета Гаарец со ссылкой на свои источники. В итоге в Москву был направлен генерал Амикам Норкин, командующий ВВС, а с Нетаньяху президент Путин говорил только по телефону.
Вчера израильский премьер заявил, что его страна продолжит операции в Сирии и готова координировать их с Россией.
Россия возложила всю ответственность за гибель самолета-разведчика и его экипажа на Израиль, хотя ракета была выпущена сирийскими силами ПВО. Иерусалим выразил Москве свои соболезнования, но виновным себя не считает.
Комментарии12
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danko1 26 сентября 2018 | 14:17
Любит Путин друзей во врагов переводить, сваливая на них собственные преступления.
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stal26 26 сентября 2018 | 14:56
yulyatsikina_:
О, что-то новенькое!
tag188 26 сентября 2018 | 14:24
Похоже у российского руководства истерика, от полного непонимания, что делать.
trans 26 сентября 2018 | 14:28
Со всеми дед Щукарь разосрался.
old_skull 26 сентября 2018 | 14:30
Были б не виноваты, не суетились бы...
Ведь так, хомки? У вас же такая логика?)
novyrusich 26 сентября 2018 | 14:45
old_skull: Ты тупое быдло и это понятно. ведь если бы Израил ь молчал и не отрицал этот очевидный бред, то ты юбы и орал, что раз молчат значит нечего сказать, значит виноваты.
А Израиль вполне спокойно и достойно представил истинные данные, которые показывают всю бредовость обвинений.
Поэтому Путин и испугался встретиться, может остатки совести есть. Стыдно в глаза Нетаниягу посмотреть.
Ведь раньше другом себя называл.
А ты поскули еще.
old_skull 26 сентября 2018 | 14:48
novyrusich: Слышь, гондон использованныц. Не ты ли и осталиные местные говноеды после звонка Путина Обаме сразу же обвинили Россию в сбитии малазийского боинга?
Так что хлебало свое вонючее завали. Я вас говномесов тыкал в ваше враньё и двойные стандарты, так и буду.
А теперь пшел вон, падаль.
ebyliberactov 26 сентября 2018 | 15:34
novyrusich: А тебе гнойному пидару слова не давали - беги подмывать свою жопу, клиенты недовольны задержкой.
rom8883 26 сентября 2018 | 15:04
old_skull: А вдруг спросит что там этот самолёт-разведчик делал.
unprejudiced 26 сентября 2018 | 14:37
Американский истребитель F-35 Lightning совершил экстренную посадку в международном аэропорту Фресно Йосемити, объявив диспетчерам воздушной гавани о чрезвычайной ситуации с двигателем.
В момент, когда у истребителя начались проблемы, в небе над Фресно были два F-35 летевших вместе.
Оба самолёта приземлились именно там, потому что аэропорт Фресно оказался ближайшим безопасным аэропортом с военной базой.
F-35 был доставлен в расположение 144-ю эскадры где над ним будут трудиться специалисты.
Несколько недель назад на военном аэродроме во Флориде у другого F-35 отвалилась передняя стойка шасси. В начале августа текущего года Сеть облетело видео с провалившейся попыткой дозаправки F-35 в воздухе.
В декабре 2017 года один из самолетов F-35, размещенных на авиабазе Кадена в Японии, потерял деталь фюзеляжа во время полета, начав в буквальном смысле рассыпаться. В октябре того же года сообщилось о симптомах кислородного голодания у многих пилотов F-35. В ноябре 2017-го Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения Вооруженных сил F-35, после того как на истребителях нашли ржавчину.
Напомним, программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов.
Такая рухлядь только и могла что наносить цели прикрываясь российским самолетом. Так что вина Израиля в катастрофе самолета ИЛ очевидная
alexisgross_082018 26 сентября 2018 | 14:43
unprejudiced: Это конечно круче чем потеря самолета при посадке на палубу Кузи из-за гнилого тормозного тросса !!!