Новые американские санкции в отношении ряда российских компаний вступают в силу с сегодняшнего дня
Об этих ограничениях было объявлено накануне.
Американское правительство ввело новые санкции против российских компаний за то, что они вовлечены или представляют риск тем, что могут быть вовлечены в деятельность, направленную против национальной безопасности и международных интересов США, говорится в приказе Министерство Торговли, который вступает в силу сегодня. Четыре компании — Научно-исследовательский институт Вектор, ОАО Информационные технологии и Коммуникационные систумы, ФГУП Научное-производственное предприятие ГАММА и компания Сайрус Системс попадают под санкции за помощь российским хакерам. Компания Дайвтехносерсис и научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос попали под санкции за предоставление оборудования и поддержку российскому военно-морскому флоту.
Всем этим компаниям запрещается продажа или передача любых американских технологий и товаров, причем не только американскими компаниями, но и любыми другими компаниями, включая те, что оперируют в России.
Несколько из попавших под санкции структур входят в состав госкорпорации Ростех, где уже заверили, что санкции не отразятся на их работе.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulyatsikina_ 26 сентября 2018 | 14:19
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ml ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ml
addi 26 сентября 2018 | 14:29
Культивируемая среди населения РФ ненависть к Штатам - это производное зависти к USA.
hastings 26 сентября 2018 | 14:30
Ничего, продержимся! Ужмемся в чем то, даже можно картошкой и сухарями какое то время попитаться, но на поклон бружуям не пойдем.
rom8883 26 сентября 2018 | 15:13
hastings: Вот только из чего теперь Суперджеты делать.