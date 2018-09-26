Новые американские санкции в отношении ряда российских компаний вступают в силу с сегодняшнего дня

Об этих ограничениях было объявлено накануне.

Американское правительство ввело новые санкции против российских компаний за то, что они вовлечены или представляют риск тем, что могут быть вовлечены в деятельность, направленную против национальной безопасности и международных интересов США, говорится в приказе Министерство Торговли, который вступает в силу сегодня. Четыре компании — Научно-исследовательский институт Вектор, ОАО Информационные технологии и Коммуникационные систумы, ФГУП Научное-производственное предприятие ГАММА и компания Сайрус Системс попадают под санкции за помощь российским хакерам. Компания Дайвтехносерсис и научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос попали под санкции за предоставление оборудования и поддержку российскому военно-морскому флоту.

Всем этим компаниям запрещается продажа или передача любых американских технологий и товаров, причем не только американскими компаниями, но и любыми другими компаниями, включая те, что оперируют в России.

Несколько из попавших под санкции структур входят в состав госкорпорации Ростех, где уже заверили, что санкции не отразятся на их работе.