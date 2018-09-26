"СМИ: Швейцария посчитала Романа Абрамовича угрозой общественной безопасности"

Швейцария посчитала Романа Абрамовича угрозой общественной безопасности, сообщают зарубежные СМИ.

Как пишет британская Гардиан, на днях закончилась инициированная олигархом в феврале судебная тяжба между Абрамовичем и швейцарской издательской группой Тамедиа. Миллиардер хотел запретить публиковать в прессе сообщения о том, что у местной полиции имеются подозрения, что Абрамович «причастен к отмыванию денег и имеет контакты с криминальными организациями». Кроме этого, отмечет газета, у органов правопорядка есть основания полагать, что активы олигарха, «по крайней мере, частично имеют незаконное происхождение».

В минувшую пятницу, продолжает Гардиан, Федеральный верховный суд Швейцарии отверг требование Романа Абрамовича к издательской группе, и накануне Тамедиа опубликовала сообщение о подозрениях полиции, которые ранее стали основанием для властей Швейцарии отказать ему в выдаче вида на жительство в этой стране.

Издание Блумберг сегодня сообщило, что российский олигарх, не имеющий права на работу и управление бизнесом в Великобритании, намерен продать принадлежащий ему футбольный клуб Челси и уже отказал потенциальному покупателю, предложившему за него 2.3 миллиарда фунтов.

В мае Роман Абрамович получил гражданство Израиля, автоматически став самым богатым гражданином этой страны.