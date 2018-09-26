СМИ: Швейцария посчитала Романа Абрамовича угрозой общественной безопасности
Швейцария посчитала Романа Абрамовича угрозой общественной безопасности, сообщают зарубежные СМИ.
Как пишет британская Гардиан, на днях закончилась инициированная олигархом в феврале судебная тяжба между Абрамовичем и швейцарской издательской группой Тамедиа. Миллиардер хотел запретить публиковать в прессе сообщения о том, что у местной полиции имеются подозрения, что Абрамович «причастен к отмыванию денег и имеет контакты с криминальными организациями». Кроме этого, отмечет газета, у органов правопорядка есть основания полагать, что активы олигарха, «по крайней мере, частично имеют незаконное происхождение».
В минувшую пятницу, продолжает Гардиан, Федеральный верховный суд Швейцарии отверг требование Романа Абрамовича к издательской группе, и накануне Тамедиа опубликовала сообщение о подозрениях полиции, которые ранее стали основанием для властей Швейцарии отказать ему в выдаче вида на жительство в этой стране.
Издание Блумберг сегодня сообщило, что российский олигарх, не имеющий права на работу и управление бизнесом в Великобритании, намерен продать принадлежащий ему футбольный клуб Челси и уже отказал потенциальному покупателю, предложившему за него 2.3 миллиарда фунтов.
В мае Роман Абрамович получил гражданство Израиля, автоматически став самым богатым гражданином этой страны.
Комментарии11
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kottigr1 26 сентября 2018 | 14:18
Шарахаются все страны от путинских кошельков... Никто не хочет впускать в страну кровавые, криминальные деньги..
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danko1 26 сентября 2018 | 14:20
Куда же путинскому ворью податься с награбленным в России, если их в цивилизованных странах принимать не желают, в Северной Корее собакам на съедение отдадут, а в Китае смертной казни подвергнут?
seryj_wolk 26 сентября 2018 | 14:29
danko1: Это ж какую репутацию надо иметь, чтобы такая нейтральная страна, как Швейцария, опасалась бы предоставленя ему права на въезд? Настоящий прокаженный!
sandro_007 26 сентября 2018 | 14:30
danko1:
Вы хотели сказать еврейскому ворью, милая бабушка_данко? Адрес известен: земля обетованная.
danko1 26 сентября 2018 | 14:37
sandro_007: В путинской ОПГ, конечно, мого евреев, но далеко не все.
Но думаю, что и Израиль этих воров-евреев скоро принимать не будет, т.к. с грязными деньгами и преступность приходит.
fikus74 26 сентября 2018 | 14:22
Эх ромка, так обосраться на весь мир. Хотя о чем это я, Христа твои собратья распяли
perestarok 26 сентября 2018 | 14:29
"СМИ: Швейцария посчитала Романа Абрамовича угрозой общественной безопасности"
Так он угроза и российской безопасности.
kara 26 сентября 2018 | 14:35
а что с Ходорковским? руки по локоть в крови, оплатил убийство журналистов в ЦАР, деньги не чистые, и что ?
addi 26 сентября 2018 | 15:08
kara: несчастная жертва пропаганды кисель-ТВ. К таким #kara испытываешь
одно чувств - жалость к их скудоумию....
addi 26 сентября 2018 | 14:54
Вот там-то( в Израиле) Рома и сядет на известную скамеечку и пойдёт с
протянутой шляпой. В добрый путь, Рома !....