Новые ограничения в Интернете планируют ввести российские власти

В реестр запрещенной к распространению информации предлагается включить сведения, которые побуждают несовершеннолетних к противоправным действиям. Об этом пишет сегодня газета «Московский комсомолец».

По данным МК, закон планируется рассмотреть в Госдуме уже в октябре.