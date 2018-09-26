Новые ограничения в Интернете планируют ввести российские власти
В реестр запрещенной к распространению информации предлагается включить сведения, которые побуждают несовершеннолетних к противоправным действиям. Об этом пишет сегодня газета «Московский комсомолец».
По данным МК, закон планируется рассмотреть в Госдуме уже в октябре.
Комментарии11
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sedoi63 26 сентября 2018 | 14:13
Навального явно испугались?
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danko1 26 сентября 2018 | 14:23
То есть теперь любые сведения о воровстве, коррупции и прочих преступлениях во власти и их приближенных под запретом, т.к. стимулирует выход молодежи на митинги?
noxepy_88 26 сентября 2018 | 14:16
Что за дремучая совковость! В Европе, если начнешь подстрекать несовершеннолетних к противозаконному, сразу выдают повышенный сертификат Ллойда, это раз. Лучшего поверенного швейцарского финансового адвоката, это два. И
полная поддержка всего спектра гражданской платформы, мультивалентно, по умолчанию. Априори, я бы сказал. Даже.
alena01 26 сентября 2018 | 14:17
Ну вот, к примеру, сведения о пытках в полиции...
Разве не могут они привести к противоправным действиям???
Ну или сведения о тотальном воровстве из бюджетов всех уровней???
Запретить... Пусть подростки верят в сказку...
nigelliri56 26 сентября 2018 | 14:24
Прально! Вааще запретить тырнеты на хрен. Пущай рассеяне лучше телик смотрят. Киселевы, Соловьевы, Скабеевы, Поповы, Шейнины, Норкины и т.д. выкуют из них настоящих путриётов!
vilingrad 26 сентября 2018 | 14:34
Патрик, падла, не прячься за эротическими объявлениями! Ну какая ты Юлясикина? Ножки он раздвинет...Только и блевануть от тебя:)
ramen 26 сентября 2018 | 14:35
А между тем, японцы посадили "луноход" на астероид...
http://rusjev.net/2018/09/26/yaponiya-vpervyie-v-istorii-posadila-lunohod-na-asteroid/
А наши придурки всё что-то запрещают....
moskalito 26 сентября 2018 | 14:43
Очень интересны критерии, которые определят что побуждает к противоправным действиям совершеноолетних и несовершеннолетних. Наверное, призывы слямзить миллион для совершеннолетних, а слямзить шоколадку для несовершеннолетних
rampa 26 сентября 2018 | 14:48
а что сайты, побуждающие совершеннолетних к противоправным действиям, у нас разрешены?
addi 26 сентября 2018 | 15:24
Ну а госдура - проштампованный ограничительно - запретительный ОРГАН власти.
Прокнопит любую глупость оной(власти)....