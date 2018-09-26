Полицейского в Биробиджане осудили за кражу еды из магазина
Вместе с супругой сотрудник МВД уносил домой водку, мороженое, сыр и рыбные консервы. В общей сложности, он украл еды на две тысячи рублей, но был задержан охраной. Как сообщает сайт «Медиазона», полицейского и его жену признали виновными и приговорили: его к обязательным работам, а ее – к штрафу.
Комментарии9
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kir_pich_101 26 сентября 2018 | 14:14
Лох какой-то.
Даже не отстреливался.
vvs_zel 26 сентября 2018 | 14:26
kir_pich_101: Не мог, руки были заняты.
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vilingrad 26 сентября 2018 | 14:32
Если в шопе нет еды, значит скушали... да еще и самолет в Сирии завалили:)
stichirichi 26 сентября 2018 | 14:34
запамятовал видимо, что так нельзя...эх страна...
ugas 26 сентября 2018 | 14:41
Оголодали полицаи! Или обнаглели?
yralez 26 сентября 2018 | 14:50
Что мог.....он же не глава РФ.
rom8883 26 сентября 2018 | 15:15
Ему пистолет не дали?
addi 26 сентября 2018 | 15:36
Свихнулись. Возомнили себя Димоном и Светланой...