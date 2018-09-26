Полицейского в Биробиджане осудили за кражу еды из магазина

Вместе с супругой сотрудник МВД уносил домой водку, мороженое, сыр и рыбные консервы. В общей сложности, он украл еды на две тысячи рублей, но был задержан охраной. Как сообщает сайт «Медиазона», полицейского и его жену признали виновными и приговорили: его к обязательным работам, а ее – к штрафу.