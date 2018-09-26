Школьник из Сочи пожаловался на пытки в полиции
Георгий Свешников обратился в Европейский суд по правам человека. Весной прошлого года сотрудники уголовного розыска забрали его прямо из школы и требовали признания в краже. Подростка били по телу и голове, а кроме того, угрожали изнасиловать полицейской дубинкой. В результате истязаний школьник написал явку с повинной. Позднее уголовное дело было прекращено, — сообщает сайт «МБХ Медиа».
Совет Федерации должен подготовить законы, направленные, в том числе, на обеспечение прав заключенных. Сегодня этого потребовала спикер Валентина Матвиенко.
Комментарии12
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vise1 26 сентября 2018 | 14:12
Фашисты .
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ugas 26 сентября 2018 | 14:39
vise1: Гораздо хуже! Это - полицаи!
kir_pich_101 26 сентября 2018 | 14:17
Какой негодяй.
Не захотел брать на себя чужую вину.
fikus74 26 сентября 2018 | 14:17
Всегда знал что менты педофилы и садисты.
unprejudiced 26 сентября 2018 | 14:35
похоже миньон персонажа этот школьник.
beregov_net 26 сентября 2018 | 14:54
Я и раньше писал , что если мусора сильно прессуют , можно подписать признание , а потом отказаться и если кроме вашего признания ничего у мусоров нет , то дело развалится , ну тупые они
nigilist1977 26 сентября 2018 | 15:01
валька-стакан очнулась, видимо, пробухавшись после того, что она наговорила о пользе грабительского закона. Валя, какие права-то, поясни? В стране, где сажают за анекдоты и кривые взгляды на портреты Путина, о каких правах может идти речь. Слово "права" из уст сегодняшней власти звучит просто оскорбительно.
oneoretwo 26 сентября 2018 | 15:10
...а где эта поповская коза с волновой памятью матки, не на мальдивах, случаЕм ?...
rom8883 26 сентября 2018 | 15:17
А до этого у заключённых не было никаких прав?