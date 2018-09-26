Школьник из Сочи пожаловался на пытки в полиции

Георгий Свешников обратился в Европейский суд по правам человека. Весной прошлого года сотрудники уголовного розыска забрали его прямо из школы и требовали признания в краже. Подростка били по телу и голове, а кроме того, угрожали изнасиловать полицейской дубинкой. В результате истязаний школьник написал явку с повинной. Позднее уголовное дело было прекращено, — сообщает сайт «МБХ Медиа».

Совет Федерации должен подготовить законы, направленные, в том числе, на обеспечение прав заключенных. Сегодня этого потребовала спикер Валентина Матвиенко.